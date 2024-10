Ho acquistato una confezione di gamberetti surgelati da Esselunga e ho scelto la marca Smart, caratterizzata dalla busta di colore giallo e soprattutto dal prezzo conveniente trattandosi della linea economica della catena di supermercati milanese. Il prezzo di 12 €/ kg risulta inferiore rispetto agli altri gamberi che costano dai 17 ai 33 €/kg, per i più cari, quelli argentini. Nella fattispecie i gamberetti Smart provengono dall’India (Indopacifici) dove vengono pescati, sgusciati, scottati e poi confezionati per il lungo viaggio.

Sapendo di non avere comprato un prodotto di qualità eccelsa, decido comunque di cucinarlo. Sorvolo sull’odore (da crudo) e sul sapore (da cotto) perché sono rimasto esterrefatto, ma dopo una breve cottura in padella i gamberetti si sono talmente ristretti da “scomparire” o quasi. Basta vedere la foto sotto per rendersene conto. Al contrario di quanto narrano le sacre scritture sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in questo caso i gamberetti si sono rimpiccioliti da diventare quasi “invisibili” (oltre che insapori…). Mi chiedo quale sia l’astuzia che usano gli indiani per ottenere queste performance. Ho segnalato alla catena di supermercati quanto accaduto allegando foto e dettagli e mi ha risposto come segue.

La risposta di Esselunga

Sono stati effettuati i dovuti approfondimenti sul lotto in questione e, in generale, sul prodotto. I gamberetti, per loro natura, tendono a trattenere acqua che, nella successiva fase di cottura, viene rilasciata portando quindi ad una riduzione della dimensione del gamberetto stesso. L’entità di tale riduzione dipende anche dalla cottura effettuata; infatti, più la cottura avviene ad alte temperature e per tempi prolungati, più il prodotto tenderà a rimpicciolire a causa di una maggiore perdita di umidità.

Sul lotto in oggetto della segnalazione (L 3J13 13/09/2023 A1 scad. 09/2025) era già stata effettuata una prova cottura, sbollentando il prodotto per 1-2 minuti previo passaggio dello stesso sotto acqua fredda corrente (come indicato in etichetta), in data 13/08/2024 dalla quale non erano emerse anomalie o fuori standard.

I gamberetti fanno i test

In seguito alla segnalazione è stata effettuata un ulteriore prova di cottura, in questo caso sia sbollentando il prodotto per 1-2 minuti sia cuocendo il prodotto in padella per 4-5 minuti, la quale non ha mostrato anomalie dal punto di vista organolettico ma dalla quale emerge come la cottura possa impattare sulla dimensione finale dei gamberetti. Nella foto allegata si vedono rispettivamente i gamberi così come si presentano dopo semplice scongelamento, dopo breve sbollentatura e dopo cottura prolungata in padella notando infatti una maggior riduzione della dimensione dei gamberetti nel caso della cottura in padella.

Il fornitore, inoltre, effettua a sua volta delle prove sia sulla materia prima in arrivo (comprensive di controlli di pezzatura e prova cottura) che su ciascun lotto di prodotto finito con ulteriori prove di cottura; in quest’ultimo caso, solo se tutti i controlli risultano conformi il lotto di prodotto finito viene sbloccato.

A chiusura della segnalazione, ci siamo anche occupati di effettuare una verifica dei reclami ricevuti su tale referenza, riscontrando come non siano giunte, nel 2023/2024, reclami in proposito.

La replica: anche odore e sapore deludono

Dopo la risposta di Esselunga ho ripetuto la prova comprando una nuova confezione di gamberetti, sbollentandone una parte per 1-2 minuti e cuocendo i restanti in padella per 4-5 minuti. Il risultato è praticamente identico al precedente. I gamberetti si sono ristretti e il volume è più che dimezzato. C’è di più, come era accaduto la prima volta, anche durante questo tentativo, all’aprire la confezione, ho avvertito un odore per niente gradevole. Anche la prova di assaggio è stata a dir poco deludente, perché i gamberetti non avevano alcun sapore.

La fotografia di Esselunga comunque conferma il rimpicciolimento esagerato dei gamberetti. La conclusione è che: i 400 g di crostacei presenti nella busta, quando finiscono nel piatto diventano 150 g; l’odore dei gamberetti crudi risulta sgradevole; il sapore dei crostacei una volta cotti è inesistente. Se a tutto ciò si somma il fatto che i crostacei indiani percorrono 6.000 km per arrivare in Italia c’è da mettersi le mani nei capelli.

