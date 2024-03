Avevo inserito un commento in merito alle considerazioni di un lettore che riteneva l’articolo “Grano duro: il Piano straordinario di controlli è propaganda?” troppo rassicurante, quasi teso a sminuire i rischi del glifosato. Alla redazione è piaciuto e ha trasformato una parte in articolo.

Nel commento sottolineavo la pervasività dei pesticidi (l’agricoltura italiana ne impiega ogni anno 122.000 tonnellate, a base di circa 400 principi attivi, perché cadere nel tranello di preoccuparsi solo del glifosato e trascurare gli altri 399?), che non contaminano solo suoli, falde acquifere e buona parte dei prodotti coltivati: si veda un breve filmato che consente di inquadrare meglio la questione.

Segnalavo anche la recente ricerca francese che ha trovato glifosato nelle urine del 99.8% delle circa 7.000 persone campionate e una ricerca statunitense che ha trovato una correlazione tra alti livelli dell’erbicida nelle urine e minore durata della gravidanza. Questo e altri studi precedenti avevano indotto sin dal 2019 la Federazione internazionale dei ginecologi e ostetrici a prendere posizione chiedendo la messa al bando del glifosato nel mondo.

Glifosato in Europa

Vogliamo escludere che le pressioni delle organizzazioni agricole abbiano contato più delle preoccupazioni sulla tutela della salute pubblica di chi è già nato e dei nascituri?

Allora vuol dire che, per uno sfortunato errore, il documento di ginecologi e ostetrici è finito, assieme a numerosi altri dello stesso tenore, in qualche cassetto di una scrivania dei ministeri: nell’autunno 2023, contrari Austria, Croazia e Lussemburgo, astenuti Germania, Francia, Belgio, Bulgaria, Paesi Bassi e Malta, gli altri governi, italiano compreso, si sono espressi a favore del rinnovo per dieci anni dell’autorizzazione all’uso del diserbante.

Detto questo, la risposta al quesito posto dal titolo del primo articolo è “Sì, il piano straordinario di controlli sul grano importato è propaganda”. Perché?

Perché, contrariamente a quanto si vorrebbe far credere, storicamente, le partite di cereali provenienti dall’estero non presentano irregolarità legate a residui di pesticidi oltre ai limiti.

Il sistema di allerta

Dal 1 gennaio 2023 a oggi il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) europeo, che mette in rete gli organi di vigilanza di tutti i Paesi UE non ha registrato nessuna non conformità su carichi da Usa o Canada, mentre è stata rispedita al mittente qualche partita di origine europea (insetticidi o micotossine oltre i limiti), ivi compresi carichi di prodotti italiani (tetrametrina oltre i limiti su una partita di farina di frumento e di fumonisina su una di farina di mais, peraltro con classificazione “no risk”).

I controlli

Emettere comunicati roboanti e impegnare incolpevoli tecnici delle strutture pubbliche (cui va la nostra solidarietà) e laboratori di analisi in una campagna straordinaria di controlli su prodotti che già si sa non presenteranno problemi di sorta equivale a un colpevole spreco di risorse e a fumo negli occhi.

Queste campagne straordinarie, ciliegina sulla torta di una pluriennale narrativa di un’organizzazione agricola che si ostina a calunniare gli agricoltori degli altri Paesi, inducono i consumatori a ritenere che mulini e pastifici siano criminali che si portano in casa derrate contaminate e che il personale degli Uffici di Sanità Marittima e di Frontiera del Ministero della Salute e le loro relative Unità territoriali sia costituito da incompetenti o fannulloni.

Abbiamo visto, per caso, la stessa enfasi a tutela del consumatore da parte del ministero (per non dire delle molto distratte organizzazioni agricole) in occasione dello scandalo tutto italiano di Prosciuttopoli, con milioni di prosciutti non conformi al disciplinare venduti per qualche anno?

Biologico: l’alternativa

Questo vuol dire che il glifosato è meglio dell’acqua santa? Manco per sogno, vi rimando all’apertura.

Vuol dire che il grano importato, né più né meno di come devono rispettarle i prodotti europei e italiani, rispetta le norme europee sui residui di pesticidi e sulle micotossine.

E qui bisogna parlarci chiaro. Volete alimenti coltivati senza pesticidi? In Italia ci sono 82mila agricoltori biologici e 10mila imprese di trasformazione che da anni devono esportare il 40% di quanto producono perché i consumi nazionali crescono lentamente e che sono pronti a riempirvi la dispensa con (auspicabilmente) reciproca soddisfazione.

Altrimenti, ragazzi miei, dovete tenervi i residui (nel caso specifico, entro i limiti di legge – pur con tutti i dubbi legati al multiresiduo, che però riguardano anche il prodotto nazionale o UE – altrimenti i carichi sarebbero respinti alla dogana), ma non tirate in ballo muffe e micotossine, OGM, pesticidi non autorizzati e astenetevi dall’accusare neanche tanto velatamente di collusione gli organi di vigilanza.

Piaccia o meno, la realtà è che un prodotto dell’agricoltura convenzionale canadese è tale e quale a un prodotto dell’agricoltura convenzionale europea e italiana.

Anzi, a voler fare i pignoli, egoisticamente è meglio un prodotto convenzionale del Canada: per produrlo hanno contaminato i loro suoli e le acque dell’Athabasca e del McKenzie, mica quelle dell’Adige e del Tevere.

Glifosato: un problema serio

Detto questo e ripetuto che i limiti di contaminazione da glifosato sono uguali sia per il grano canadese che italiano,

è del tutto vero che in Puglia e Sicilia, che da sole producono il 45% del grano duro italiano l’andamento climatico è tale che il grano (per la pasta) arriva alla raccolta al giusto grado di umidità senza necessità di disseccanti;

se parliamo di grano tenero (per pane e prodotti da forno), le regioni con la maggior produzione sono quelle settentrionali (in particolare Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte), il cui clima è ben diverso;

se in Italia non si è mai utilizzato il glifosato come disseccante, perché mai è stato emanato il decreto 9 agosto 2016 del ministero della Salute che da allora ne vieta l’uso in pre-raccolta quando teso a ottimizzare il raccolto o la trebbiatura?

Il glifosato è etichettato con le indicazioni di pericolo H411 “Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata”, SP 1 “Non contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore” e il consiglio di prudenza P273 “Non disperdere nell’ambiente”.

Nonostante queste indicazioni il glifosato è presente nel 42% dei punti di campionamento delle acque superficiali e supera i limiti indicati dagli standard di qualità ambientale nel 21,2% dei casi; il suo metabolita acido aminometilfosfonico (per gli amici, AMPA) è presente nell’84.7% dei siti monitorati e supera i limiti nel 52.7% dei casi. Sono le sostanze che più spesso determinano il superamento dei limiti ambientali di qualità delle acque di superficie;

Dai campi alla tavola

Nelle acque delle falde sotterranee il glifosato è presente nel 10,6% dei punti di monitoraggio, l’AMPA nel 9,8% dei siti.

Ciò nonostante solo 14 Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente ne monitorano la presenza. Le altre temono per caso risultati antipatici?

In Italia se ne utilizzano 4mila tonnellate (che sta a dire 65 grammi per residente, se in famiglia siete in quattro ne avete in dote due etti e mezzo);

Ai fini ambientali e della contaminazione delle acque è ininfluente che il trattamento avvenga in pre raccolta o in post emergenza;

Considerato che la situazione delle acque peggiora di anno in anno, le organizzazioni degli agricoltori, anziché far pressione sul governo per il rinnovo dell’autorizzazione della sostanza che più di frequente contamina le acque oltre i limiti (e per lo stop alla strategia europea Farm to Fork che intendeva ridurre queste contaminazioni), non trovano che sarebbe il caso di guadagnarsi il riconoscimento del ruolo di agricoltore custode dell’ambiente e del territorio regalato loro dalla legge 28 febbraio 2024, n. 24?

Credono che se i consumatori sapessero qualcosa in più di agricoltura starebbe in piedi la loro accusa al Canada di utilizzare una sostanza nociva come disseccante mentre da noi la stessa sostanza nociva – che si sono impegnati a non far mettere al bando – si usa “solo” come diserbante?

Roberto Pinton

© Riproduzione riservata. Foto:Depositphotos, AdobeStock

