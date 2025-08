Anche se si consumano tutto l’anno, in estate li mangiamo più spesso: per spezzare il pomeriggio in spiaggia o accompagnare la passeggiata serale un gelato è l’ideale. Molti preferiscono quelli artigianali, ma i più venduti sono i gelati confezionati, che fra l’altro si possono acquistare al supermercato per averli sempre a disposizione nel frigo di casa. Fra i più famosi e più venduti troviamo due prodotti Algida: il Cornetto e il Magnum nelle loro diverse declinazioni. Sono icone dell’estate anche il Maxi Bon e la Coppa d’oro Sammontana. Seguono gli stecchi più leggeri, come l’‘antico’ Cremino Algida o il più recente Solero e gli altri sorbetti alla frutta. Non possono poi mancare i ghiaccioli, perfetti per rinfrescarsi.

Un’offerta ricca e variegata

L’offerta è ricca e va incontro a tutti i gusti, ma cosa dire degli aspetti nutrizionali? Un gelato è un piacere a cui è difficile rinunciare, però questi dolci sono ricchi di zuccheri e di solito anche di grassi. È importante quindi sapere che cosa mangiamo e tenerne conto nel corso della giornata. Da alcuni anni, seguendo le richieste dei consumatori sempre più sensibili al tema della salute, sono comparsi gelati ‘salutistici’ o per lo meno caratterizzati da ingredienti che vanno incontro a richieste specifiche: privi di glutine o di lattosio, a base completamente vegetale, arricchiti in proteine oppure privi di zuccheri, dolcificati con edulcoranti artificiali.

Qui facciamo un confronto fra le tipologie più diffuse, considerando alcuni prodotti di marchi noti. Non dimentichiamo però che tutte le catene di supermercati propongono prodotti analoghi, con il proprio marchio, a prezzi più convenienti. Per una valutazione nutrizionale abbiamo utilizzato il Nutri-Score (*).

Ghiaccioli e gelati alla frutta

Iniziamo la nostra rassegna dai ghiaccioli. A base di acqua, zucchero, aromi ed eventualmente un po’ di succo di frutta, un ghiacciolo fornisce circa 50 calorie, dovute alla presenza degli zuccheri (11 g nel caso considerato). Questi sono i prodotti con il contenuto energetico più basso della categoria, non sono certo interessanti dal punto di vista nutrizionale, ma possono essere un’alternativa interessante per rinfrescarsi senza esagerare con gli zuccheri. Esistono anche versioni preparate con edulcoranti – per esempio i ghiaccioli della linea Benesì Coop – in cui l’apporto calorico è nullo. Ricordiamo però che il consumo frequente di edulcoranti può avere effetti negativi per la salute.

Passando a gelati più ‘ricchi’, troviamo prodotti come il Solero Algida che unisce una crema di latte a un rivestimento a base di frutta. L’apporto calorico di un gelato si ferma a 98 kcal grazie alla componente data dai succhi di frutta. Un Solero contiene 12 g di zuccheri.

Gelati in coppetta, cono o stecco

Considerando i gelati ‘cremosi’, che dominano il mercato sotto forma di coppette, coni o stecchi, vediamo che il primo ingrediente nella maggior parte dei casi è latte scremato reidratato (tranne che nel Cornetto Algida, a base di latte fresco di alta qualità), seguito da zucchero e/o sciroppo di glucosio-fruttosio. Vengono poi panna, grassi di vario genere (burro, olio di girasole…), cioccolato, nocciole e altri ingredienti caratterizzanti. Infine una lunga lista di additivi che comprende sostanze necessarie per conferire la giusta cremosità (emulsionanti, addensanti, stabilizzanti) e aromi di vario tipo. Gli emulsionanti sono presenti in un gran numero di prodotti industriali ma secondo diversi studi potrebbero alterare la permeabilità della parete intestinale. I fosfatidi d’ammonio, che troviamo in alcuni prodotti, sono segnalati come “poco raccomandabili” dalla banca dati sugli additivi di Altroconsumo.

Una Coppa d’oro Sammontana all’amarena (90 g) fornisce 206 kcal e 30 g di zuccheri, quantità che corrisponde a sei cucchiaini, ed è molto elevata se pensiamo che secondo le indicazioni dell’Oms l’apporto giornaliero di zuccheri per un adulto non dovrebbe superare i 50 g, e ancora meglio sarebbe rimanere entro i 25 g.

Un Cornetto Algida classico (75 g) fornisce 244 calorie e circa 16 g di zuccheri. La panna, che dovrebbe esserne il “cuore”, si ferma al 7,5%. Un Magnum Classico (75 g) fornisce 230 calorie e 20 g di zuccheri.

Il confronto col passato

Confrontando queste informazioni con quanto avevamo visto nel 2020 si nota che il Cornetto Classico ha mantenuto la stessa ricetta e le stesse dimensioni (anche se sono disponibili versioni più piccole), mentre il Magnum, proposto inizialmente come un gelato ricco e grande, è passato da 86 a 75 g a porzione. È sempre ‘magnum’ ma è più piccolo, forse per una forma di shrinkflation (mantenere lo stesso prezzo mentre le dimensioni si riducono è un vantaggio per i produttori) o anche per ridurre l’apporto calorico, aspetto cui sempre più persone sono attente.

Rimane invece grande e calorico il Maxibon Nestlé (nato Motta): un sandwich-gelato ricoperto di cioccolato fornisce 290 calorie, 13 g di grassi e 22 di zuccheri. È quindi una merenda ricca, adatta a dei ragazzi in crescita o a chi faccia attività fisica.

Le novità degli ultimi anni

Fra gli ultimi arrivati nel panorama dei gelati confezionati, sono i Nuii, marchio controllato dalla multinazionale Froneri. Questi si presentano come stecchi ricchi, che combinano ingredienti esotici e preziosi come le noci di macadamia australiane, i mirtilli scandinavi, il miele della Nuova Zelanda e i pistacchi dell’Anatolia. La versione con cioccolato fondente e noci del Brasile vede come primo ingrediente latte scremato reidratato, seguito da zucchero, panna, cacao, sciroppo di glucosio, noci ecc. Del tutto analogo ai prodotti appena visti, come risulta anche dagli aspetti nutrizionali: un gelato (69 g) fornisce 252 calorie, 17 g di grassi e 18 g di zuccheri.

Insomma a parte i ghiaccioli, gli ingredienti di questi gelati sono molto simili, come pure gli additivi utilizzati, ciò che cambia è la proporzione fra i diversi ingredienti, le dimensioni del gelato e naturalmente gli aromi. Gli ingredienti pregiati, come latte fresco e panna sono spesso sostituiti da latte disidratato e grassi di varia origine, soprattutto olio di cocco. Il gusto di questi gelati non è quindi dovuto a ingredienti di elevata qualità ma a sapienti miscele di grassi, zuccheri e aromi che riescono a risultare irresistibili. Quando scegliamo uno spuntino, quindi, occhio al gusto, ma anche all’etichetta!

Nota

Il Nutri-Score è un sistema di etichettatura, adottato in diversi Paesi europei, che valuta gli alimenti dal punto di vista nutrizionale attribuendo una lettera che va da A (per il più salutare) e E (per quelli da consumare in modo limitato) e i corrispondenti colori da verde intenso a rosso, passando per verde chiaro, giallo e arancione.

