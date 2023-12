I funghi sono fra i protagonisti dei menu dell’autunno-inverno, sia nei ristoranti che a casa. L’autunno è infatti un periodo in cui i funghi selvatici, quelli che si raccolgono nei boschi, abbondano.

I funghi al supermercato

Quelli che troviamo in commercio però, in grande maggioranza si trovano tutto l’anno e non risentono della stagione, perché sono coltivati all’interno di capannoni, su substrati controllati. I più venduti sono i prataioli (Agaricus bisporus), quelli bianchi che troviamo sfusi o in vaschette in tutti i supermercati, spesso indicati come champignon. Altre specie piuttosto diffuse sono pioppini (Agrocybe aegerita), orecchioni e cardoncelli (due specie del genere Pleurotus), proposti anche in vaschette miste. Senza dimenticare i giapponesi shiitake (Lentinus edodes), sempre più diffusi (ne abbiamo parlato in questo articolo: Funghi, alimenti sostenibili fonte di preziosi nutrienti. Ma attenzione alla provenienza).

I porcini

I più pregiati e profumati sono però i porcini (appartenenti al gruppo dei boleti), e meritano un discorso a parte, perché non è possibile coltivarli, quindi sono raccolti nei boschi e si trovano freschi solo in maggio-giugno e in autunno. Questi, più rari e più costosi, fuori stagione sono disponibili in conserva (sott’olio), surgelati oppure, più spesso, essiccati.

I porcini secchi sono venduti di solito in buste di piccole dimensioni e sono distinti in cinque categorie, in base alle caratteristiche del prodotto e alle dimensioni delle falde. Quelli con falde più grandi e regolari, di colore bianco-crema sono denominati “extra”, seguono i porcini “speciali”, di colore un po’ più scuro (crema-nocciola), poi, via via, con pezzetti più piccoli, i porcini “commerciali”, le “briciole” e la “polvere”. Essendo essiccati sono molto leggeri e il prezzo al chilo, piuttosto impegnativo, varia soprattutto in base alla categoria commerciale e alla dimensione delle buste (è mediamente più basso per le confezioni più grandi). Sui siti di vendita di Coop ed Esselunga, per esempio, i prezzi variano da 65 a 325 €/kg, e una busta costa di solito fra 5 e 10 euro.

Il profumo dei porcini ci fa pensare ai boschi e nel nostro immaginario questi si associano a polenta, montagna, camino acceso e mangiate in compagnia. Niente di più tradizionale e casalingo… ma dove sono stati raccolti i porcini che troviamo nei supermercati e nei mercatini? Se ci pensiamo, è difficile immaginare che provengano dai nostri boschi, raccolti e selezionati a mano, da persone del luogo. In effetti, nella maggior parte dei casi, i porcini essiccati sono prodotti di importazione.

Da dove arrivano i porcini?

I dati Istat relativi all’import-export riguardano la categoria “funghi” ma, considerando che essiccati si importano quasi esclusivamente porcini, i numeri riflettono essenzialmente gli scambi di questo prodotto. Ora, secondo l’Istat, nel 2022 abbiamo importato 1.828 tonnellate di funghi essiccati e il principale fornitore è stata la Cina, da cui provengono 808 tonnellate, mentre altre 881 tonnellate provengono da Paesi del nostro continente: i principali fornitori sono la Croazia, con 369 tonnellate, la Romania (198) e la Bulgaria (183). Se consideriamo il valore di queste importazioni, vediamo che le 881 tonnellate importate da Paesi UE valgono circa 29 milioni di euro, mentre le 947 tonnellate provenienti da Paesi extra-UE, più convenienti, ne valgono 21,5 milioni.

La normativa

Per fare un confronto con il passato, evitando gli anni 2020-21, funestati dalla pandemia, possiamo notare che nel 2017 erano state importate 1.518 tonnellate di funghi essiccati di cui 578 da paesi UE e 939 da Paesi extra-UE. L’import, quindi, è aumentato del 20%, grazie soprattutto alla crescita delle importazioni dai Paesi europei (soprattutto dalla Croazia). Il fatto che le importazioni si spostino dalla Cina al nostro continente è positivo, perché, anche se tutto ciò che entra in UE viene controllato, le norme relative agli alimenti in Europa sono più rigorose di quanto accade in Cina.

Purtroppo, però, il settore pecca di scarsa trasparenza: dato che non è obbligatorio indicare l’origine della materia prima sull’ortofrutta trasformata, le buste di funghi secchi riportano di solito solo il nome e l’indirizzo dei produttori, cioè di chi ha confezionato i sacchetti. Quando troviamo indicata anche l’origine della materia prima, possiamo leggere “origine CEE”, oppure “Extra CEE”, niente di più preciso. Le buste di porcini con la certificazione biologica, invece, devono sempre riportare la provenienza, in questo caso quindi possiamo verificare l’origine del prodotto.

Origine poco trasparente

Nelle sagre e nei mercatini, d’altra parte, vediamo ceste di porcini secchi sfusi, cosa che ci fa pensare a un prodotto appena raccolto ed essiccato, molto meno “industriale” delle bustine di plastica in vendita al supermercato. In questi casi la situazione è ancora meno trasparente, perché non ci sono informazioni sull’origine e sui produttori e possiamo solo fidarci di ciò che ci raccontano.

I funghi contengono carboidrati, fibre, un ricco ventaglio di minerali e vitamine, e proteine dalle caratteristiche interessanti, perché più ricche di amminoacidi essenziali rispetto a quelle dei vegetali. Sono quindi alimenti da non trascurare. Noi italiani siamo grandi consumatori di porcini, ma sarebbe importante imparare a utilizzare al meglio tutte le altre tipologie di funghi freschi, coltivati nel nostro Paese e probabilmente più sicuri da diversi punti di vista.

Esempi di tipologie e prezzi

© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1