Uova, salse, pomodori maturi, frutta, burro e cioccolato: in estate il frigorifero è indispensabile. Ma in molti frigo domestici la temperatura è sopra i 7-8 °C

Ogni estate nelle cucine italiane torna la stessa domanda: i pomodori vanno in frigorifero o sul tavolo? Le uova si possono lasciare fuori come al supermercato? Il cioccolato va salvato dal caldo? E il pane, l’olio, le patate, le salse aperte? Sono domande sensate, ma rischiano di saltare il punto più importante. Prima di decidere cosa mettere in frigorifero bisogna capire se il frigorifero lavora davvero alla temperatura giusta. Perché un alimento conservato ‘in frigo’ non è automaticamente ben conservato. Dipende dai gradi.

Le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità indicano come riferimento una temperatura intorno a 4-5 °C nella zona centrale del frigorifero. Ma nelle case italiane la situazione è spesso diversa. Come abbiamo raccontato su Il Fatto Alimentare, una rilevazione condotta dagli Istituti zooprofilattici ha mostrato che molti frigoriferi domestici sono troppo caldi: la temperatura media era di 7,4 °C, con valori ancora più elevati nella portiera, che arrivava in media a 8,3 °C. In oltre tre casi su dieci il frigorifero superava gli 8 °C.

Questo è il vero punto di partenza. Se conserviamo a 8-10 °C latte, uova, formaggi freschi, salumi affettati, salse aperte o insalate in busta, la loro durata si riduce e la sicurezza diventa meno garantita. La data di scadenza indicata in etichetta presuppone una conservazione corretta. Se il frigorifero è caldo, quella condizione viene meno.

La prima regola, quindi, non riguarda i pomodori o il burro, ma il termometro. Un piccolo termometro da frigorifero costa pochi euro e permette di verificare la temperatura reale, non quella immaginata guardando la manopola del termostato. Va posizionato sul ripiano centrale e controllato in diversi momenti della giornata. Attenzione anche a non riempire troppo il frigo, a non inserire cibi ancora caldi e a non tenere lo sportello aperto più del necessario.

Quali alimenti conservare al freddo?

Le uova sono uno degli alimenti che generano più confusione. Al supermercato le vediamo sugli scaffali, quindi molti pensano che possano restare fuori anche a casa. In estate, però, quando il termometro segna 25-35 °C, è una scelta discutibile. L’Istituto superiore di sanità raccomanda di conservarle nella confezione originale e sul ripiano centrale del frigorifero. Non nello sportello. La portiera è la zona più soggetta a sbalzi di temperatura ed è spesso la parte più calda dell’elettrodomestico. Meglio anche evitare di lavarle prima di riporle, perché il lavaggio può danneggiare la protezione naturale del guscio.

Pomodori fuori dal frigorifero (finché maturano)

Il pomodoro è il classico caso in cui sicurezza, durata e gusto non vanno sempre nella stessa direzione. Dal punto di vista dell’aroma, il frigorifero non è l’ideale: il freddo può ridurre profumo e sapore e rendere la polpa meno gradevole. Ma dire “mai in frigo” in Italia, a luglio o ad agosto, è poco realistico. I pomodori acerbi o appena comprati possono restare fuori, in un luogo fresco, ventilato. Se però sono già maturi meglio metterli nel cassetto delle verdure. Prima di portarli a tavola conviene lasciarli un po’ a temperatura ambiente: il sapore migliora.

Pane, meglio congelarlo

Il pane non va d’accordo con il frigorifero. Il freddo accelera il raffermamento Se si compra più pane di quanto si consuma in giornata, la soluzione migliore è tagliarlo a fette e congelarlo.

Burro e olio extravergine

Il burro può stare fuori dal frigorifero per brevi periodi. Se fa caldo si ammorbidisce troppo, irrancidisce più facilmente e assorbe odori. L’olio extravergine di oliva invece non deve stare in frigorifero. I veri nemici dell’olio sono luce, calore e ossigeno.

Cioccolato fuori frigorifero, salvo cucine bollenti

Il cioccolato si conserva meglio in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. Il frigorifero può provocare condensa e alterazioni superficiali, come la patina bianca dovuta alla migrazione dei grassi o dello zucchero. Non è un problema di sicurezza, ma di qualità. Quando in casa ci sono 30 °C, la teoria va adattata alla realtà. Meglio un cioccolato chiuso bene in frigorifero che una tavoletta sciolta in dispensa.

Salse, maionese, pesto

Per salse e conserve aperte la regola deve essere semplice: bisogna leggere l’etichetta. Se c’è scritto “conservare in frigorifero dopo l’apertura”, il prodotto va messo in frigorifero e consumato entro il tempo indicato. Vale per molte salse, maionese, ketchup, senape, pesto, sughi pronti, conserve vegetali e prodotti sott’olio. In questo caso è importante che la temperatura sia intero ai 4-5°C. Le preparazioni casalinghe sono ancora più delicate, perché non hanno sempre acidità, sale, zucchero o trattamenti termici sufficienti a garantire una lunga conservazione. Devono essere refrigerate rapidamente e consumate in tempi brevi.

Marmellate e miele

Il miele non ha bisogno del frigorifero. Deve essere conservato ben chiuso, in dispensa, lontano da luce e calore. Se cristallizza non è rovinato: è un fenomeno naturale. Al contrario confetture e marmellate aperte vanno riposte in frigo. Questo vale ancora di più per i prodotti a ridotto contenuto di zuccheri. È importante usare cucchiaini puliti e non lasciare residui sul bordo del vasetto, dove possono svilupparsi muffe.

Frutta secca, semi e creme 100%

Piccole quantità di frutta secca intera possono stare in dispensa se il luogo è fresco e asciutto. Ma per confezioni aperte, semi macinati, farine di mandorle o creme senza zucchero e senza stabilizzanti, il frigorifero è la scelta più prudente. Per scorte più lunghe si può usare anche il freezer, in contenitori ben chiusi.

Agrumi in frigorifero d’estate?

Arance, limoni e mandarini possono restare fuori frigo se si consumano in pochi giorni e se la cucina non è troppo calda. In estate il frigorifero prolunga la durata, soprattutto per limoni e lime. Il limone tagliato va sempre conservato in frigorifero, coperto o in un contenitore chiuso. Lo stesso vale per spremute e succhi freschi preparati in casa.

Banane, avocado e frutta tropicale prima devono maturare

Banane, avocado, mango e altra frutta tropicale non vanno messi in frigorifero se sono acerbi. Il freddo può bloccare o alterare la maturazione. Conviene lasciarli maturare a temperatura ambiente e trasferirli solo quando sono pronti. Nel caso delle banane, la buccia in frigo diventa rapidamente scura, ma la polpa può restare buona per alcuni giorni. Se sono troppo mature, si possono sbucciare, tagliare e congelare per frullati o dolci.

Mele, pesche e altra frutta

Le mele si conservano più a lungo in frigorifero, ma possono stare fuori se si consumano in pochi giorni. In estate il cassetto della frutta è la scelta migliore. Pesche, albicocche, susine e kiwi vanno lasciati fuori frigo finché sono duri o acerbi. Una volta maturi, il frigorifero rallenta il deterioramento. Anche in questo caso, per apprezzarne meglio il sapore, conviene tirarli fuori un po’ prima del consumo.

Patate, cipolle e aglio, mai in frigorifero

Patate, cipolle e aglio non vanno trattati come insalata o zucchine. Le patate si conservano meglio in un luogo buio, fresco e ventilato, lontano dalla luce che favorisce germogliamento e la formazione di solanina. Cipolle e aglio hanno bisogno di asciutto e aria: in frigorifero tendono ad ammorbidirsi, germogliare o ammuffire.

Caffè, il frigorifero non è il posto giusto

Il caffè assorbe facilmente umidità e odori. Per questo il frigo non è il posto ideale. Meglio conservarlo in un contenitore ben chiuso, al buio, in una dispensa fresca.

Non esiste una sola “temperatura ambiente”

Molte indicazioni sulla conservazione degli alimenti parlano genericamente di “temperatura ambiente”. Ma in Italia questa espressione è ambigua. Può voler dire 19 °C in una cucina fresca in primavera o 30 °C in un appartamento ad agosto. Per questo le regole devono essere adattate alla stagione, alla casa e alle abitudini di consumo. Il frigorifero serve per gli alimenti deperibili, per i prodotti aperti che lo richiedono in etichetta e per prolungare la durata di frutta e verdura già mature. La dispensa resta preferibile per olio, pane, caffè, patate, cipolle, aglio e per molti prodotti secchi.

Ma tutto parte da una verifica molto semplice: il frigorifero deve essere davvero freddo. Se sul ripiano centrale non si raggiungono stabilmente 4-5 °C, anche il consiglio più corretto rischia di funzionare solo sulla carta. Prima di discutere se i pomodori vadano in frigo, quindi, conviene aprire meno lo sportello, regolare il termostato e comprare un termometro da pochi euro da posizionare sul ripiano centrale. È il gesto più banale, ma anche il più utile per conservare meglio il cibo e ridurre i rischi in cucina.

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