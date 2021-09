Un formaggio tipico tosco-emiliano prodotto in Sardegna e un croccante “tradizionale” con olio di palma

Gentile redazione, la settimana scorsa mi sono recata per alcuni giorni a Fiumalbo, piccolo centro dell’Appennino tosco-emiliano, antico e molto curato, nei cui dintorni si possono fare belle passeggiate. Ho cercato un souvenir gastronomico, come faccio sempre. Attirata dalla scritta “formaggi di produzione locale”, sono entrata in un negozio in cui ho notato alcune forme di caciotta e di pecorino prive di etichetta: parevano direttamente consegnate dal pastore. Peccato che l’etichetta del formaggio, che l’addetto alle vendite mi ha consegnato malvolentieri in seguito alla mia richiesta, riportasse il nome “Molle Sardo”, pecorino prodotto da Formaggi Valdes, caseificio di Villasor, provincia di Cagliari!

Ci sono due possibilità, entrambe poco gratificanti per me: il formaggio era davvero sardo e quindi, magari buonissimo, ma non certo di produzione locale, oppure era davvero locale e privo di etichetta e mi è stata consegnata l’etichetta di un altro prodotto, solo per mettermi a tacere…

Un’altra sorpresa era in agguato con il croccante tipico di Fiumalbo, prodotto (a base di mandorle, miele e zucchero) proposto in sottili fogli, oppure cilindri, ottenuti arrotolando l’impasto attorno a un matterello. Questo si trova in tutti i bar, pasticcerie e negozi di alimentari e probabilmente qualcuno lo produce davvero secondo una ricetta tipica. Quelli che ho visto io, però, avevano fra gli ingredienti sciroppo di glucosio-fruttosio e olio di palma… ingredienti che difficilmente possono entrare in una ricetta “tradizionale” tosco-emiliana. È davvero un peccato che si svalutino in questo modo le ricche tradizioni alimentari del nostro Paese, la grande diversità di prodotti, per cercare di “fregare” i turisti.

Valeria

