I formaggi a latte crudo sono balzati nuovamente agli onori della cronaca dopo l’episodio del bambino di Belluno che, in seguito all’assunzione di formaggio non stagionato contaminato da Escherichia coli STEC, ha avuto seri problemi. La questione è ben conosciuta dalle autorità sanitarie, meno dai genitori. Basta dire che pochi giorni prima dell’episodio, il sistema di allerta del Ministero della Salute aveva segnalato l’ennesimo ritiro in provincia di Trento di un formaggio di malga a latte crudo per la presenza di Escherichia coli STEC (ritiro che al momento non ha correlazione con l’incidente di Belluno). L’allerta precisa che “Il prodotto può essere nocivo per i bambini, le gestanti e le persone con sistema immunitario indebolito”.

I formaggi a latte crudo in Italia

Il tema è di attualità perché in Italia si producono decine di formaggi non stagionati (anche DOP) preparati con latte crudo. Sarebbe però sbagliato criminalizzare un’intera categoria che rappresenta una realtà importante del Made in Italy a tavola. Per questo motivo è necessario fare chiarezza, evitando allarmismi inutili ma anche facili soluzioni assolutorie riversando la responsabilità sui ‘genitori incauti’.

La cronaca di questi giorni registra una sanzione di 7.750 euro a un caseificio per aver commercializzato un lotto del celebre formaggio Puzzone di Moena contaminato dal batterio Escherichia coli, che ha rischiato di provocare la morte di una bambina di un anno. La lista dei formaggi a latte crudo non stagionati è ampia e include tante varianti regionali, dai formaggi d’alpeggio (come tomini e formaggelle) fino a quelli semistagionati e freschi. Non riguarda invece i formaggi a latte crudo stagionati per oltre 12 mesi come Parmigiano e Grana Padano. Ne parliamo con Antonello Paparella, ordinario di microbiologia degli alimenti nel Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università di Teramo e grande esperto di patologie alimentari di tipo microbiologico.

I casi riguardano solo bambini?

I problemi dei formaggi a latte crudo poco stagionati non riguardano solo i bambini. Per esempio, nel 2022 in provincia di Pescara, in soggetti adulti sono stati identificati 37 casi di infezioni da Streptococcus equi subspecies zooepidemicus causate dal consumo di formaggio vaccino fresco morbido e semi morbido locale, preparato con latte crudo di vacca e di pecora non pastorizzato.

Che problemi ci sono stati?

Tra le manifestazioni cliniche, si sono verificati casi di setticemia, faringite, artrite, uveite, endocardite ma soprattutto la morte per meningite grave di cinque di questi pazienti. Un episodio gravissimo ignorato dai media.

Nei casi che colpiscono i bambini, la colpa è dei genitori?

Certo, questo accade perché i genitori non sanno quali rischi corrono somministrando ai figli questi formaggi acquistati in malga e spesso in caseifici locali. I bambini fino a 5 anni sono a rischio maggiore perché il loro sistema immunitario è ancora debole. Lo stesso problema si pone per adulti diabetici, pazienti oncologici, oppure soggetti che assumono abitualmente cortisonici e hanno il sistema immunitario indebolito. Queste persone sono maggiormente esposte al rischio di infezioni trasmesse da alimenti, come per esempio nel caso di consumo di frutti di mare crudi (cozze o ostriche) o altri piatti crudi come le tartare di carne o di pesce.

Come capire che il formaggio è prodotto con latte crudo?

Nel mese di agosto 2025 il Ministero delle Salute ha diffuso nuove linee guida. Il testo dice che quando il produttore non è in grado di garantire la sicurezza del formaggio, dovrebbe riportare in etichetta un avvertimento per le categorie vulnerabili come bambini, anziani e immunocompromessi. La frase potrebbe essere così formulata: “Formaggio a latte crudo: il consumo da parte di bambini sotto i 5 anni, donne in gravidanza, anziani o persone immunodepresse può comportare rischi per la salute”. La dicitura dovrebbe essere riportata anche nei ristoranti e quando nel menù ci sono formaggi a latte crudo per i quali i produttori non sono in grado di garantire l’assenza di Escherichia coli STEC.

E al supermercato?

Ci sono alcuni Paesi come l’Australia e gli USA dove è obbligatorio riportare la scritta in etichetta. Da noi non esistono obblighi, ma solo una linea guida dove viene “fortemente consigliata l’introduzione di un’etichettatura informativa”. Alcuni produttori segnalano chiaramente in etichetta che il formaggio è a latte crudo, perché si tratta di una caratteristica di pregio, associata a sapori e aromi particolari. Tuttavia, non basta scrivere ‘latte crudo’, anche perché questa indicazione non informa correttamente i consumatori a rischio. Inoltre l’avvertenza dovrebbe essere esposta anche su cartelli nel punto vendita.

Ma allora conviene non mangiarli?

Se il produttore ha un controllo puntuale della filiera del latte e nelle stalle vengono fatti controlli sistematici da parte dei veterinari sulle vacche, pecore e bufale e sono applicati trattamenti o procedure per la gestione del rischio microbiologico, il latte viene analizzato quotidianamente oltre a fare verifiche sulla stagionatura, non ci sono problemi. La circolare è infatti indirizzata primariamente ai caseifici che non sono in grado di garantire queste condizioni standard.

Che consiglio darebbe ai lettori?

Ritengo che sia opportuno controllare se le etichette riportano l’avvertenza riguardante i consumatori a rischio, mentre vale la pena chiedere chiarimenti al ristorante e comunque evitare di somministrare formaggi a latte crudo a bambini, anziani, donne in gravidanza e persone immunocompromesse. Questo non vuol dire penalizzare questi formaggi ma solo essere trasparenti e prevenire spiacevoli incidenti.

© Riproduzione riservata – Foto: Depositphotos, Adobestock