Inchiesta Altroconsumo 2026: la mappa della convenienza tra i punti vendita di Firenze e provincia

Dopo aver analizzato le classifiche dei supermercati a Milano, Torino, Roma e Bologna, l’indagine annuale di Altroconsumo fa tappa a Firenze. Nel capoluogo toscano due punti vendita Coop.fi conquistano il primo posto tra le strutture esaminate, seguiti a strettissima distanza da Esselunga e Ipercoop. I due supermercati vincitori sono quello di piazza Pietro Leopoldo 6/E e quello di via Carlo del Prete 106/1, entrambi con indice 105. In fondo alla graduatoria si trova invece Pam di via Francavilla 13/15, con indice 119. A parità del paniere di prodotti di marca considerato nell’indagine, il divario tra primo e ultimo negozio è del 13,3%.

Tra i primi classificati i prezzi sono particolarmente ravvicinati. Con indice 106 figurano Coop.fi di Campi Bisenzio, due Esselunga (via del Gignoro e via di Novoli) e Ipercoop Gavinana. Altri tre punti vendita Coop.fi (via Cimabue a Firenze, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa) e l’Esselunga di via Antonio Canova ottengono 107. La distanza aumenta nella parte finale: Conad Superstore è a 113, Carrefour Market a 118 e Pam a 119.

Stessa insegna, indirizzi e indici differenti

La classifica mostra che neppure i negozi della stessa catena praticano necessariamente prezzi identici. I sei Coop.fi esaminati passano dall’indice 105 dei due punti vendita vincitori al 106 del negozio di Campi Bisenzio, fino al 107 degli altri tre punti vendita: uno scarto complessivo dell’1,9%. Anche Esselunga presenta una lieve differenza, da 106 a 107, pari a circa lo 0,9%.

La concorrenza di altri supermercati nelle vicinanze può spingere un’insegna a rendere più competitivo un singolo punto vendita. Possono contare anche la zona, il formato del negozio, il tipo di clientela, l’assortimento e le promozioni. Nel caso fiorentino, però, gli scarti all’interno delle due catene sono modesti: i dati non consentono di individuare la causa specifica di ciascuna differenza.

La scelta del negozio conta, ma dipende dal carrello

La fotografia fornita da Altroconsumo riguarda 13 punti vendita, compresi alcuni comuni limitrofi, e i prezzi riscontrati durante la rilevazione. La graduatoria è costruita sui prodotti di marca: chi compra soprattutto articoli a marchio del supermercato o nei discount può ottenere risultati diversi. Per confrontare la convenienza reale è quindi utile considerare anche la composizione abituale della spesa e i costi per raggiungere il negozio.

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