Indagine Altroconsumo a Cagliari: la mappa della convenienza e le differenze di prezzo tra i supermercati della città

Dopo aver analizzato le classifiche dei supermercati a Milano, Torino, Roma, Bologna e Firenze l’indagine annuale di Altroconsumo fa tappa a Cagliari. Nel capoluogo sardo il supermercato più conveniente tra i dodici visitati da Altroconsumo è il Conad Superstore di via dei Valenzani 21, con indice 112. Chiude la classifica Despar di via Berlino 3, che arriva a 128. Tra i due il divario è del 14,3% per il paniere di prodotti di marca utilizzato nella rilevazione: una differenza consistente per chi fa la spesa con regolarità.

Al secondo posto compare Iperpan La Plaia di viale La Plaia, indice 114. Seguono Iperpan di viale Marconi e Superpan di via Calamattia, entrambi a 115. Spazio Conad di via Edward Jenner registra 116, mentre numerosi Superpan si collocano tra 117 e 118. Nella parte finale troviamo Spazio Conad I Fenicotteri (119), Super Nonna Isa (124) e Despar (128).

Differenze tra supermercati

Un particolare interessante riguarda gli stessi marchi. I cinque Superpan presenti nella classifica non hanno tutti lo stesso indice: si va da 115 in via Calamattia a 118 in via Giovanni Cinquini, con uno scarto del 2,6%. Anche i due Spazio Conad, in via Jenner e in via San Simone, sono separati da tre punti di indice (116 contro 119), ancora il 2,6%. I due Iperpan, invece, sono molto vicini: 114 e 115.

Se si considera la rete Conad nel suo insieme, il Conad Superstore primo classificato (112) si distingue dagli Spazio Conad (116 e 119), ma si tratta di formati commerciali diversi. Una parte dello scarto può dipendere dalla concorrenza locale e dalle strategie di prezzo adattate alla zona; incidono potenzialmente anche dimensioni, assortimenti, caratteristiche della clientela e promozioni. La classifica, da sola, non dimostra quale fattore spieghi i prezzi di ciascun negozio.

Una classifica da leggere nel suo contesto

Il Despar di via Berlino ha uno degli indici più elevati tra i punti vendita riportati nell’indagine, ma il confronto cittadino non comprende ogni supermercato di Cagliari. Inoltre riguarda prodotti di marca e prezzi rilevati in un periodo preciso, non l’intero assortimento dell’anno. Il messaggio per i consumatori è chiaro: vale la pena confrontare anche negozi apparentemente simili, non soltanto insegne diverse.

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