Sequestri e controlli dell’ICQRF nei supermercati, ma le promozioni di olio extravergine “100% italiano” a prezzi impossibili continuano

Da mesi su Il Fatto Alimentare ci chiediamo come sia possibile trovare sugli scaffali bottiglie di olio extravergine di oliva 100% italiano a 4-5 euro al litro, e a volte anche meno. Lo abbiamo scritto a proposito dell’offerta dei supermercati Gros a 3,99 euro al litro. Allora avevamo ricordato che i buyer della grande distribuzione conoscono bene le quotazioni all’ingrosso dell’extravergine italiano, che si aggiravano intorno ai 4,2-4,4 euro al litro.

Su quei valori molti olivicoltori non riescono nemmeno a coprire i costi. Un olio italiano imbottigliato, trasportato e venduto a meno di 4 euro dovrebbe far nascere qualche domanda a chi lo propone suini scaffali del supermercato. Torna sull’argomento Alberto Grimelli, direttore di Teatro Naturale e tra i maggiori esperti del settore, con un intervento molto critico verso la grande distribuzione.

I controlli e i sequestri di olio extravergine

Secondo Teatro Naturale, l’Ispettorato repressione frodi (ICQRF) sta moltiplicando le ispezioni nei supermercati. Il bilancio parla di circa 120 mila bottiglie sequestrate, metà delle quali a marchio delle insegne dei supermercati (private label). Sempre secondo Grimelli, dopo la promozione di Gros, all’imbottigliatore che forniva l’olio sono stati sequestrati alcune centinaia di quintali di prodotto nello stabilimento.

Nelle stesse settimane, in provincia di Foggia, a Manfredonia, è stato eseguito un sequestro amministrativo di circa 174 tonnellate di olio extravergine: circa 126 tonnellate dichiarate di origine greca e 48 di extravergine biologico italiano. I controlli hanno rilevato quantità di prodotto superiori a quelle registrate nel registro telematico. Va precisato che si tratta di una discrepanza nella tracciabilità oggetto di accertamenti, non di una frode accertata.

Il caso GS-Carrefour

Teatro Naturale riferisce che, dopo diverse promozioni nei supermercati GS-Carrefour di oli ricevuti da un fornitore a prezzi giudicati non compatibili con il mercato, i controlli dell’ICQRF avrebbero rilevato non conformità su cinque referenze dell’azienda, di lotti diversi, campionate nei punti vendita della catena. Una sarebbe un’etichetta a marchio Carrefour prodotta dallo stesso fornitore.

È bene chiarire alcuni punti. Ad oggi non risultano comunicazioni ufficiali delle autorità su questi esiti, né richiami o ritiri pubblici dei prodotti. Una “non conformità” può riguardare aspetti diversi, dall’etichetta ai parametri di qualità, e le aziende hanno diritto a chiedere la revisione delle analisi. Il quadro, quindi, non è definitivo.

Continuano le vendite

Resta però un fatto: secondo Teatro Naturale, la catena ha continuato a proporre nel volantino distribuito oli dello stesso fornitore, l’ultimo a 3,79 euro al litro. Grimelli scrive che da una catena «attenta, coscienziosa e rispettosa del cliente» ci si sarebbe aspettati «la sospensione o l’interruzione dei rapporti con il fornitore, in attesa dell’iter dei controlli». Aspettiamo i prossimi risvolti.

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