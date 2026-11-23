La classifica Altroconsumo 2026 comprende sei punti vendita: differenza massima del 2,8%.

Dopo aver analizzato le classifiche dei supermercati a Milano, Torino, Roma, Bologna, Firenze, Cagliari e Genova l’indagine annuale di Altroconsumo fa tappa a Padova. Nella città veneta il supermercato più conveniente tra quelli visitati da Altroconsumo è Iperlando di corso Stati Uniti 11, in località Camin, con indice 108. Segue Famila La Corte di via Riccardo Bajardi 5, a Mortise, con 109. L’Interspar di via Giovanni Verga 1, ad Albignasego, ottiene 110.

In fondo alla graduatoria, tutti a pari merito con indice 111, troviamo Alì di via Chiesanuova 71, Alìper di via Vittorio Saetta 6 e Conad Spesa Facile di via Ostiala Gallenia 8. Tra il negozio meno caro e quelli più costosi il divario è dunque appena del 2,8% sul paniere di prodotti di marca confrontato, uno dei più contenuti tra le nove città considerate in questa serie.

Stessa insegna: a Padova il confronto non è possibile

In altre città l’indagine mostra scarti anche consistenti tra supermercati della stessa catena. A Padova, però, ogni insegna compare una sola volta nella tabella, se si considerano distintamente Alì e Alìper, che hanno formati diversi. Entrambi, peraltro, registrano indice 111. Non sarebbe quindi corretto ricavare da questi dati conclusioni sulla politica dei prezzi dei diversi negozi di una medesima catena.

In generale i prezzi possono variare da un punto vendita all’altro in funzione dei concorrenti vicini, del formato e della posizione, dei costi e delle promozioni. Qui la questione principale è un’altra: la graduatoria comprende appena sei negozi, compresi alcuni fuori dal comune, e il piccolo divario osservato non rappresenta necessariamente l’intero mercato cittadino.

Che cosa suggerisce il risultato

Per il paniere di prodotti di marca utilizzato da Altroconsumo i negozi esaminati sono molto vicini. La scelta può dipendere allora anche da distanza da casa, assortimento e servizi disponibili. La classifica non copre i discount e non misura la convenienza dei prodotti a marchio del supermercato: un consumatore con abitudini diverse potrebbe ottenere un ordine differente.

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