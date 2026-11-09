Monza e Brianza, Bennet è il supermercato più conveniente. Prezzi diversi anche nella stessa catena

Il punto vendita Bennet di Lentate sul Seveso è il più conveniente tra i supermercati della provincia di Monza e Brianza inseriti nell’indagine annuale di Altroconsumo. All’estremo opposto della classifica si posiziona il Carrefour Market di via San Rocco a Monza, con prezzi superiori del 14,5%. Il report rivela inoltre un dato interessante per i consumatori: si registrano differenze di prezzo significative anche tra punti vendita della stessa insegna.

Il primo posto in classifica spetta al Bennet di via Nazionale dei Giovi 249 a Lentate sul Seveso, che conquista la vetta con un indice di convenienza pari a 110. All’ultimo posto figura invece il Carrefour Market di via San Rocco 44 a Monza, con un indice di 126: un divario del 14,5% che incide pesantemente sul budget di chi acquista abitualmente prodotti di marca.

Il confronto fa parte dell’indagine 2026 condotta da Altroconsumo su circa 1,5 milioni di prezzi rilevati in 1.158 tra supermercati, ipermercati e discount distribuiti in 67 città italiane. Le graduatorie provinciali si concentrano sulla spesa composta da prodotti di marca all’interno dei punti vendita monitorati.

Bennet e Il Gigante ai primi posti

Subito dopo il Bennet di Lentate sul Seveso troviamo Il Gigante di via Tiziano Vecellio 2, a Villasanta, con indice 113. Seguono Esselunga di via Michelangelo Buonarroti e Il Gigante di via Porta Lodi 6, entrambi con indice 114.

Bennet di viale Lombardia 264 e Incoop di via Lecco 32 ottengono indice 115, mentre Esselunga Superstore di viale Libertà, all’angolo con via Gian Battista Stucchi, si colloca a 116.

Stessa insegna, prezzi diversi

Uno degli aspetti più interessanti dell’indagine riguarda le differenze di prezzo tra supermercati appartenenti alla stessa catena. A Monza e Brianza il caso più evidente è Carrefour Market: il negozio di via Arrigo Boito ha indice 119, mentre quello di via San Rocco arriva a 126. La differenza è del 5,9%.

Anche Bennet presenta risultati differenti. Il supermercato di Lentate sul Seveso ha indice 110, quello di viale Lombardia a Monza 115, con uno scarto del 4,5%. Le differenze sono più contenute per Esselunga, che passa da 114 a 116 (1,8%), e per Il Gigante, da 113 a 114 (0,9%).

Come si spiegano queste differenze, considerando che l’insegna è la stessa? Le catene della grande distribuzione non applicano necessariamente prezzi identici in tutti i negozi. Le politiche commerciali possono essere adattate alle caratteristiche del territorio e alla concorrenza presente nelle vicinanze.

Un supermercato circondato da discount, ipermercati e altri concorrenti può essere spinto a mantenere prezzi più competitivi rispetto a un punto vendita situato in una zona dove le alternative sono poche. Contano anche la posizione del negozio, la superficie di vendita, i costi di gestione, il tipo di clientela e le strategie commerciali adottate. Inoltre, offerte e promozioni possono variare da un punto vendita all’altro.

Gli indici di Altroconsumo risentono anche dell’assortimento disponibile e delle promozioni in corso al momento della visita. Non è quindi possibile attribuire con certezza le differenze riscontrate tra i singoli negozi alla sola concorrenza locale.

Il risultato, però, è chiaro: non basta scegliere l’insegna ritenuta più conveniente. Può essere importante anche l’indirizzo del supermercato.

La graduatoria è una fotografia dei prezzi rilevati tra febbraio e marzo 2026 e non comprende tutti i supermercati della provincia. Per chi acquista soprattutto prodotti a marchio del distributore o nei discount, i risultati potrebbero essere differenti. Resta comunque un’indicazione utile: confrontare i prezzi di negozi vicini, anche quando appartengono alla stessa catena, può aiutare a contenere la spesa.

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