Indagine Altroconsumo 2026 a Genova: confrontati 24 punti vendita, con scarti fino al 14,3% anche tra negozi della stessa insegna

Dopo aver analizzato le classifiche dei supermercati a Milano, Torino, Roma, Bologna, Firenze, Cagliari l’indagine annuale di Altroconsumo fa tappa a Genova. Nel capoluogo ligure il primato della convenienza è condiviso da Esselunga di via di Francia 43 e Ipercoop L’Aquilone di via Romairone 10, entrambi con indice 112. All’estremo opposto troviamo Carrefour Market di via Giovanni Torti 184R, con indice 128: la differenza è del 14,3% sul paniere di prodotti di marca confrontato da Altroconsumo.

Al terzo posto c’è l’Esselunga di via Piave (114), seguita da due Basko con indice 117. La prima Coop è quella di via Merano, indice 119. Nella parte centrale della graduatoria si affollano molti Coop, Pam e Basko con indici da 120 a 123; verso il fondo compaiono Gulliver di via Prà (126), due Coop e Carrefour Market di via Cesarea (127), prima dell’ultimo negozio di via Torti (128).

Coop: fino al 6,7% di differenza nella stessa insegna

La classifica genovese è utile anche per capire che il nome sull’insegna non garantisce lo stesso prezzo in tutta la città. Le Coop vanno dall’indice 119 del punto vendita di via Merano al 127 di corso Gastaldi e via Fiumara: uno scarto del 6,7%. Anche Basko passa da 117 a 121 (+3,4%), mentre Gulliver va da 122 a 126 (+3,3%). Le Pam sono comprese tra 121 e 123, una differenza dell’1,7%.

Le politiche commerciali possono essere calibrate sul singolo quartiere: quando nelle vicinanze ci sono altri supermercati o discount, la pressione concorrenziale può essere più forte. Possono intervenire anche posizione, superficie di vendita, assortimento, costi e offerte temporanee. Il dato di Altroconsumo fotografa il risultato finale, ma non consente di attribuire con certezza questi divari alla presenza o all’assenza di concorrenti.

La convenienza non dipende soltanto dall’insegna

Due Esselunga, pur rimanendo ai primi posti, hanno indici diversi (112 e 114). I due Carrefour Market visitati sono invece a 127 e 128. Per i consumatori la lezione è concreta: anche restando fedeli alla stessa catena, confrontare i negozi vicini può essere utile. La graduatoria riguarda però solo i 24 punti vendita visitati e gli articoli di marca, non tutti i negozi genovesi né i discount.

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