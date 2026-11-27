L’indagine Altroconsumo 2026 colloca Tigros e Esselunga nelle prime posizioni. Cambiano i prezzi anche tra negozi Tigros, U2 e Conad.

Dopo aver analizzato le classifiche dei supermercati a Milano, Torino, Roma, Bologna, Firenze, Cagliari, Genova e Padova l’indagine annuale di Altroconsumo fa tappa a Novara. Nella città piemontese il punto vendita meno caro tra quelli esaminati da Altroconsumo è Tigros di via Monte San Gabriele 52, con indice 109. All’ultimo posto troviamo Conad di via Novara 55, con 123. Il divario massimo fra i tredici supermercati esaminati è del 12,8%, per il paniere di prodotti di marca dell’indagine 2026.

Alle spalle del Tigros vincitore arrivano Esselunga Superstore di corso Vercelli 102 e un secondo Tigros, in via Casorati 5/7: entrambi con un indice 111. Seguono Esselunga di via Mario Pavesi (112) e Ipercoop San Martino (113). Dopo questo gruppo la graduatoria sale a Carrefour di corso Giulio Cesare (118) e U2 di via XXII Marzo (119); gli ultimi negozi sono compresi tra 121 e 123.

U2, Tigros e Conad

La stessa insegna può comparire con indici differenti. I due U2, per esempio, passano da 119 in via XXII Marzo a 122 in via Umbria: circa il 2,5% di differenza. Tigros è a 109 in via Monte San Gabriele e a 111 in via Casorati, uno scarto dell’1,8%. I due Conad hanno indici 121 e 123 (+1,7%).

Sono differenze compatibili con una politica dei prezzi che può tenere conto delle condizioni di concorrenza nei dintorni, delle caratteristiche del negozio e della clientela. Anche offerte, assortimenti e costi di gestione possono incidere. Non è possibile, però, dire dalla sola tabella se un singolo Tigros o U2 sia più economico perché ha un concorrente a pochi metri.

Il negozio conta quanto il marchio

Differenze minori compaiono anche fra le due Esselunga (111 e 112) e le due Coop (121 e 122). In sostanza, scegliere una catena non equivale sempre a scegliere un prezzo uniforme. Vale la pena confrontare almeno i punti vendita che si frequentano abitualmente, ricordando che gli indici fotografano soltanto la spesa di marca e il periodo in cui sono stati effettuati i rilievi.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos