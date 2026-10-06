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Due vasetti di pasta fresca tipo trofie
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di trofie a marchio Tre Mulini di Eurospin per la possibile presenza di corpi estranei metallici. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg (formato da 2×500 grammi) con i numeri di lotto 260901 e 260902, e le date di scadenza 30/11/2026 e 01/12/2026. Nonostante il provvedimento sia datato 25/09/2026, il Ministero lo ha pubblicato solo nel tardo pomeriggio del 05/10/2026, con più di 10 giorni di ritardo.

A produrre le trofie richiamate per Eurospin Italia Spa è stata l’azienda P.A.C. – Prodotti Agroalimentari Carbone. Lo stabilimento di produzione si trova in via Alessandro Volta 1, a Melfi, in provincia di Potenza.

Trofie Tre Mulini Eurospin richiamo 05.10.2026
Le trofie Tre Mulino Eurospin richiamate per la possibile presenza di corpi estranei metallici

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle trofie richiamate possono restituirle al punto vendita Eurospin d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 201 richiami e ritiri, per un totale di 455 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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