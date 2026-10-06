Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di trofie a marchio Tre Mulini di Eurospin per la possibile presenza di corpi estranei metallici. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg (formato da 2×500 grammi) con i numeri di lotto 260901 e 260902, e le date di scadenza 30/11/2026 e 01/12/2026. Nonostante il provvedimento sia datato 25/09/2026, il Ministero lo ha pubblicato solo nel tardo pomeriggio del 05/10/2026, con più di 10 giorni di ritardo.

A produrre le trofie richiamate per Eurospin Italia Spa è stata l’azienda P.A.C. – Prodotti Agroalimentari Carbone. Lo stabilimento di produzione si trova in via Alessandro Volta 1, a Melfi, in provincia di Potenza.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle trofie richiamate possono restituirle al punto vendita Eurospin d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 201 richiami e ritiri, per un totale di 455 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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