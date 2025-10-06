Oggi più che mai è importante chiarire come deve essere l’etichettatura alimentare dei prodotti israeliani, alla luce della posizione assunta della Corte di Giustizia dell’ Unione europea rispetto l’occupazione illecita di Israele nella striscia di Gaza e Cisgiordania, richiamando una storica sentenza di Diritto Alimentare. Può sembrare singolare come correlazione, ma l’occupazione illegale israeliana nella Striscia di Gaza e Cisgiordania è un tema che si intreccia con l’indicazione di provenienza dei prodotti alimentari e la loro etichettatura.

Lo Stato di Israele identificava come “israeliani” alcuni prodotti provenienti dai territori, de facto, occupati dallo stesso Stato. La Corte di Giustizia Europea, nella causa C-363/18, ha stabilito illegittima una simile identificazione richiamando l’art. 26 del Reg. 1169/2011, il quale prevede l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine.

Una decisione storica

La Corte, in questa storica decisione, stabilisce che i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori occupati devono essere etichettati in modo chiaro, indicando la loro provenienza da insediamenti che non rientrano sotto la legittima sovranità di Israele. Questa sentenza richiama sia il diritto dei consumatori europei a un’informazione trasparente, in quanto la scelta del cibo avviene anche su base etica, sia la natura illegale degli insediamenti, conformemente al diritto internazionale.

Israele, secondo la Corte, non può essere considerato uno Stato sovrano in quelle aree, ma piuttosto un occupante, dichiarando testualmente che “L’Unione europea, in linea con il diritto internazionale, non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967, ossia alture del Golan, striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, che non considera parte del territorio di Israele”. Questo principio si riflette anche nelle attuali operazioni militari contro Gaza e Cisgiordania, dove la popolazione palestinese vive sotto una pesante occupazione militare e, in molti casi, in condizioni umanitarie devastanti.

Non solo etichettatura alimentare

In definitiva, la sentenza non è solo una questione di etichettatura alimentare, ma rappresenta un importante passo avanti nella lotta per la trasparenza e la giustizia. Essa mette in luce la responsabilità morale e legale di riconoscere la realtà dell’occupazione israeliana nei territori palestinesi e l’importanza di informare i consumatori sulle origini dei prodotti che acquistano. In un contesto di crescente tensione e conflitto, è cruciale che l’Unione europea non ignori le implicazioni della sua scelta alimentare e continui a sostenere i diritti dei palestinesi. Solo attraverso un impegno condiviso e una consapevolezza informata possiamo sperare di costruire un futuro di pace e giustizia per tutte le parti coinvolte.

Federico Valentini – Regulatory Affairs Consultant, Food & Food Label Compliance

