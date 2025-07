Ci sono più microplastiche – molta di più – nelle bottiglie di acqua e altre bevande in vetro che in quelle di plastica stessa, ma anche nei cartoni e nelle lattine. La buona notizia è che, con ogni probabilità, per abbassarne drasticamente la concentrazione basterebbero provvedimenti semplicissimi e quasi a costo zero, che qualunque produttore potrebbe adottare.

A dirlo è l’agenzia per la sicurezza alimentare francese ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), che ha appena pubblicato il resoconto di uno studio condotto dai ricercatori di SANAQUA (Sécurité sanitaire des aliments d’origine acquatique) di Boulogne sur Mer, uno dei laboratori affiliati, a sua volta pubblicato sul Journal of Food Composition and Analysis.

I test sulle bottiglie

Per quantificare le microplastiche presenti nelle bottiglie e negli altri contenitori per liquidi, i ricercatori hanno analizzato numerosi campioni di bevande vendute in Francia di acqua, birra, cola, limonata e acqua aromatizzata al limone, tè freddo e vino, confezionate in bottiglie 8di vetro e di PET), cartoni in tetrapack e in lattine.

Come hanno sottolineato gli autori, al contrario di ciò che si aspettavano di trovare, le bottiglie in vetro sono risultate di gran lunga peggiori rispetto a tutte le altre. L’acqua, il liquido migliore, aveva in media 4,5 microplastiche per litro, contro l’1,6 misurata nelle bottiglie in PET: un valore, dunque, circa triplo.

In generale, sono stati esaminati diversi tipi di acqua, sia gassata che naturale, di varia provenienza, di sette marchi, in vetro, plastica e cartone, e poi due di acqua aromatizzata al limone, tre di cola, limonata e tè freddo, con zucchero o dolcificante, in vetro e plastica, diversi tipi di birra, con e senza alcol, in lattina o in vetro, così come vino bianco, rosso o rosé in plastica, vetro, cartone e in fusto (cubitainer), per un totale di 13 provenienze diverse e vari volumi.

Il risultato è stato che, per quanto riguarda l’acqua, la concentrazione media era di 2,9 microplastiche per litro (MP/l), ma quella delle bottiglie in vetro balzava appunto a 4,5 MP/l. Sono emerse poi differenze anche per tipo di acqua. Infatti, quella minerale tende ad avere più microplastiche rispetto a quella di sorgente (3,7 MP/l versus 1,6 MP/l), così come quella gassata rispetto a quella naturale (3,4 versus 2,4 MP/l).

Poche variazioni

Per quanto riguarda le altre bevande, la tendenza è stata la stessa. Le acque aromatizzate al limone, per esempio, avevano 15 MP/l se in vetro (con grandi oscillazioni da un marchio all’altro), e solo 2,3 MP/l se in plastica; le cola raggiungevano le 103,4 MP/l se in vetro, e si fermavano a 3,4 MP/l se in lattina, a 2,1 MP/l se in plastica, mentre quelle con dolcificante ne avevano meno delle altre (14,4 versus 48,5 MP/l).

Lo stesso si verificava nel tè freddo: 16,3 MP/l se in lattina, 2,2 MP/l se in plastica, e 86,3 se in vetro, o nelle limonate, con concentrazioni di 1,5 MP/l se in plastica, 10,9 se in lattina e 111 MP/l se in vetro.

Non è andata meglio, infine, con gli alcolici, anche se nella birra le differenze sono meno ampie e il volume ha una sua influenza: le peggiori sono risultate essere le bottiglie in vetro piccole, che arrivavano a 133 MP/l, mentre le lattine e le bottiglie in vetro grandi si fermavano attorno alle 30 MP/l.

Infine i vini. In generale, si sono riproposte le stesse situazioni con valori, però, mediamente bassi, tra le 2 e le 8 MP/l, e un’eccezione, rappresentata dai grandi contenitori in plastica, che possono arrivare a 30; il vino bianco è peggiore rispetto agli altri.

I test per capire perché

Essendo stati loro stessi colti di sorpresa, i ricercatori hanno voluto verificare l’origine delle microplastiche nelle bottiglie di vetro, e hanno puntato sui tappi, perché la composizione delle MP era del tutto simile, per tipo di polimero, colore e altre caratteristiche, a quella dei rivestimenti. Inoltre, è noto che questi ultimi sono quasi sempre graffiati, anche se le lesioni non si vedono quasi mai a occhio nudo: è da lì che, con ogni probabilità, arrivano le MP.

Per capire se fosse così hanno effettuato alcuni test, in tre scenari. Hanno pulito le bottiglie in vetro e le hanno riempite di acqua filtrata, che non conteneva MP rilevabili. Quindi le hanno chiuse con il tappo senza alcun trattamento particolare, oppure dopo aver fatto passare sulla membrana plastica un getto di aria compressa e basta o, ancora, la stessa seguita da un ulteriore lavaggio con acqua filtrata e alcol.

Come diminuire le microplastiche

I risultati hanno lasciato pochi dubbi, perché nelle bottiglie con tappi non puliti le MP erano in media 287 per litro, in quelle pulite con l’aria compressa da sola 106 e in quelle pulite con l’aria e la soluzione alcolica 87.

Come hanno spiegato gli autori, le abrasioni ai tappi si determinano durante il loro stoccaggio, che non segue regole specifiche. Il semplice fatto di impilarne molte provoca fratture, graffi e danni vari, che facilitano il rilascio di frammenti. Per questo la soluzione potrebbe essere semplice: basterebbe stabilire regole specifiche che impongano a chi produce tappi per bevande di conservarli in modo che non possano essere danneggiati fino all’utilizzo, e magari richiedere una pulizia specifica prima della chiusura. Anche se – concludono – è bene non farsi illusioni: eliminare del tutto le microplastiche dai contenitori per bevande probabilmente è impossibile.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com