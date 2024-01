Mentre proseguono le indagini sulla questione del pandoro Balocco promosso da Ferragni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha approvato all’unanimità le Linee guida sul rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Le regole prevedono, tra l’altro, che gli influencer siano tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo immediatamente riconoscibile.

Il testo dice infatti “In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile”. Le linee guida riguardano gli influencer operanti in Italia che raggiungono almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media. Si tratta di un normativa che rivoluziona il mondo dei social che sulla trasparenza degli sponsor ha avuto sempre un atteggiamento “leggero”.

“Era ora che venissero introdotte regole chiare per gli influencer – afferma Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) – finalizzate a garantire trasparenza e chiarezza. Con l’approvazione delle nuove linee guida di Agcom dovranno dichiarare in modo chiaro e riconoscibile la natura pubblicitaria dei loro contenuti. Ora i consumatori potranno finalmente distinguere tra un’opinione genuina e un endorsement pubblicitario.

