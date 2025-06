La catena dm Drogerie Markt ha richiamato, in via precauzionale, la crema spalmabile biologica di anacardi e lamponi del proprio marchio dmBio. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è il riscontro, durante le indagini delle autorità, di tracce di Salmonella nel prodotto, che potrebbero essere collegate a casi di Salmonella infantis che hanno coinvolto bambini e bambini piccoli, soprattutto di età compresa tra 1 e 3 anni, in Germania e Austria. Secondo quanto riporta l’Agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare (AGES), nel Paese sono stati colpiti 13 bambini e bambine, e in otto casi si è reso necessario il ricovero in ospedale.

La crema spalmabile richiamata

La crema spalmabile di anacardi e lamponi interessata dal provvedimento è venduta in barattoli da 250 grammi, con tutti i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione (TMC) fino al 28/04/2026. La catena fa sapere che “il richiamo ufficiale del prodotto dai punti vendita è stato avviato da dm il 26 maggio 2025”.

A scopo precauzionale, dm raccomanda di non consumare la crema spalmabile con i termini minimi di conservazione sopra indicati, in particolare a bambini e bambine, persone anziane o immunocompromesse, più a rischio di sviluppare forme gravi dell’infezione. Si consiglia alle consumatrici e ai consumatori che hanno già mangiato il prodotto e manifestano sintomi come diarrea, mal di testa, dolori addominali, malessere, vomito e febbricola di consultare il proprio medico o medica.

La catena invita i clienti in possesso della crema spalmabile richiamata a restituirla in un punto vendita dm dove si provvederà al rimborso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti di dm Italia all’indirizzo email servizioclienti.dmitalia@dm-drogeriemarkt.it

Il richiamo del müsli ai frutti di bosco

Dm Italia ha richiamato anche un lotto di Müsli Crunchy frutti di bosco del suo marchio dmBio. In questo caso, la ragione indicata è la possibile presenza di tracce dell’allergene lupini non dichiarate in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 500 grammi, con il TMC 11/12/2025.

In via cautelativa, dm raccomanda alle persone allergiche ai lupini di non consumare il müsli con il TMC sopra indicato e a restituirlo al punto vendita per la sostituzione. Il prodotto è sicuro per le persone che non sono allergiche ai lupini.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 95 richiami, per un totale di 298 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos IA (copertina), dm Drogerie Markt

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2