Coronavirus: cosa si può fare e cosa no nelle aree gialle, arancioni e rosso. Le misure in vigore dal 6 novembre

Area gialla, area arancione e area rossa: è questa la novità più discussa del Dpcm del 3 novembre 2020, il decreto con cui il Governo ha introdotto misure più severe per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus, attualmente in corso in Italia. Con il decreto, infatti, sono state istituite restrizioni differenti per le Regioni a seconda del livello di rischio locale, che saranno in vigore da venerdì 6 novembre.

I diversi livelli di criticità sono stati associati a un differente colore – giallo, arancione e rosso appunto – e vengono calcolati da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e rappresentanti delle Regioni sulla base di parametri oggettivi. La categoria di rischio in cui è inserita una Regione potrà cambiare, sia in un senso che nell’altro, nelle settimane successive in base all’evoluzione della curva epidemica.

Le aree gialle sono quelle dove il rischio è moderato e, secondo il documento di Prevenzione e risposta a Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità, corrisponderebbero allo “scenario 2” di trasmissione sostenuta, ma ancora sostenibile del virus. Le aree arancioni, invece, sono quelle con un livello di rischio alto, che sono state inserite nello “scenario 3” di ampia diffusione del coronavirus, con rischi di tenuta del sistema sanitario. Le aree rosse, infine, sono le Regioni inserite nello “scenario 4” di massima gravità, secondo cui il virus si sta diffondendo in maniera incontrollata e il rischio di cedimento del sistema sanitario è più alto. Come si può notare non c’è nessuna “area verde”.

Nello specifico l’area gialla è quella più ampia e comprende 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e le province di Trento e Bolzano. Ecco le misure che saranno in vigore in queste Regioni:

L’area arancione, invece, per ora include solo due Regioni, Puglia e Sicilia, e prevede restrizioni ai movimenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, la chiusura delle attività della ristorazione e altre limitazioni. Eccole:

Nell’area rossa, infine, ci sono quattro regioni, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, dove saranno in vigore restrizioni molto simili al lockdown della primavera 2020, con il divieto agli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da esigenze lavorative, di salute e di estrema necessità. Ecco le misure:

