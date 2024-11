Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di coppa di testa (salume di carne suina cotta) prodotto da RI. AL. Carni Snc. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni interessate hanno la data di scadenza 20/12/2024, che corrisponde anche al numero di lotto. L’avviso di richiamo tuttavia non specifica né il peso né il formato di vendita, e non contiene nemmeno immagini del prodotto.

L’azienda RI. AL. Carni Snc ha prodotto la coppa di testa richiamata per presenza di Listeria. Lo stabilimento di produzione si trova in via Ete 6/A, a Montottone, in provincia di Fermo (marchio di identificazione IT 9 3453 CE).

A scopo precauzionale, nell’avviso di richiamo, l’azienda raccomanda di non consumare la coppa di testa con la data di scadenza sopra indicata. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

