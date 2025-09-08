I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di vongole surgelate a proprio marchio, segnalato anche dal Ministero della Salute. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di tracce di glutine. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi (100 grammi peso sgocciolato), con il numero di lotto 5069 e il termine minimo di conservazione 06/2026.

L’azienda S.I.A. Società Italiana Alimenti Spa ha prodotto le vongole surgelate richiamate per Conad Società Coopertativa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Palmiro Togliatti 50, a Offida, in provincia di Ascoli Piceno (marchio di identificazione IT 102 CE).

A scopo precauzionale, Conad raccomanda alle persone celiache, intolleranti al glutine o allergiche alle proteine del grano di non consumare le vongole surgelate con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso. Il consumo del prodotto è sicuro per le persone che non sono celiache, intolleranti o allergiche.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 181 richiami, per un totale di 437 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

