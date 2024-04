Coldiretti ha emesso un comunicato (come al solito, purtroppo, ripreso pari pari da agenzie di stampa e giornali senza un minimo di ragionamento) in cui annuncia una trasferta di “migliaia di agricoltori da tutte le regioni” al Brennero per i prossimi 8 e 9 aprile. Lo scopo della trasferta è “fermare l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro dell’agroalimentare tricolore”.

Coldiretti o autorità?

Il comunicato prosegue informando che “Gli agricoltori della Coldiretti, guidati dal presidente Ettore Prandini, verificheranno il contenuto di tir, camion frigo, autobotti con la collaborazione determinante delle forze dell’ordine”. Ora, il nostro ordinamento non attribuisce a Coldiretti la funzione di autorità competente.

E non è finita qui. Abbiamo tanto di Agenzia delle Dogane, i cui funzionari sono tenuti a effettuare tutti i controlli per garantire la corretta applicazione della legislazione che disciplina l’entrata, il transito, il trasferimento e l’utilizzazione finale delle merci in circolazione, con tanto di servizio di Vigilanza antifrode doganale. Infine possiamo contare anche sugli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, di Posti di controllo frontalieri, di Punti di controllo, tutti del Ministero della Salute, e tanto di controllo sistematico da parte degli ispettori dei Servizi fitosanitari regionali.

E non dimentichiamo i controlli da parte dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) e del Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e per la Tutela Forestale e Parchi (incardinati nel ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Il sistema dei controlli

Senza il nulla osta all’ingresso delle merci sul territorio nazionale rilasciato dalle autorità competenti non si procede con le formalità doganali e con l’immissione in libera pratica; quelle non conformi sono respinte e rimandate al mittente o viene disposta la distruzione della merce sotto controllo doganale.

Così va il mondo vero. Nell’universo dell’eversiva Coldiretti, invece, questa può forzare l’ordinamento decidendo competa a lei ispezionare il contenuto di tir, camion frigo, autobotti, con le forze dell’ordine impegnate non nello svolgimento dei compiti d’ufficio, ma a prestare graziosamente e con umiltà i loro servigi alle sue dipendenze.

Ci si aspetterebbe da parte degli uffici stampa dell’Agenzia delle Dogane e di quelli dei numerosi servizi che Coldiretti presenta come “servizievoli” esecutori delle sue disposizioni un duro intervento per contestate questa ennesima mistificazione.

Un po’ di senso dello Stato.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1