Una giuria della Florida ha dichiarato Chiquita Brands International colpevole di aver finanziato il gruppo paramilitare colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La giuria ha stabilito che “Chiquita ha fornito assistenza sostanziale all’AUC, creando un rischio prevedibile di danno per altri”. Chiquita dovrà pagare 38,3 milioni di dollari alle famiglie di otto vittime, durante la guerra civile del Paese, da parte dell’AUC, un gruppo paramilitare di estrema destra noto per le uccisioni di massa, il rapimento di civili e la mutilazione dei loro cadaveri. La storica sentenza arriva dopo 17 anni di procedimenti legali e segna la prima volta che il gigante aziendale viene ritenuto responsabile di simili accuse.

Nel 2008, i querelanti avevano accusato Chiquita di aver sostenuto finanziariamente l’AUC, contribuendo alla violenza in Colombia. In una dichiarazione alla CNN, Chiquita ha affermato che farà appello contro la sentenza, ribadendo che non vi è una base legale per queste accuse.

Nel 2007, Chiquita si era dichiarata colpevole di aver effettuato oltre 100 pagamenti all’AUC per un totale di oltre 1,7 milioni di dollari, nonostante il gruppo fosse designato come organizzazione terroristica. L’azienda aveva registrato i pagamenti come “servizi di sicurezza”, sebbene non avesse mai ricevuto tali servizi. L’azienda ha dovuto pagare al governo degli Stati Uniti una multa di 25 milioni di dollari, secondo quanto ha dichiarato all’epoca il Dipartimento di Giustizia.

Chiquita e l’AUC

Lo studio legale Searcy Law, che rappresenta le vittime dell’AUC, ha accolto con favore la decisione, affermando che “la sentenza manda un forte messaggio: le aziende saranno ritenute responsabili quando mettono i profitti davanti alle vite umane”. Gli avvocati della Chiquita, secondo quanto riportato dal Palm Beach Post, hanno dichiarato che la società aveva effettuato questi pagamenti illegali alla fine degli anni ’90 e all’inizio del 2000 per proteggere i suoi dipendenti colombiani da ulteriori violenze. Su Usa Today News si legge che “gli avvocati dei querelanti hanno affermato che il sostegno della Chiquita alle AUC ha violato le leggi statunitensi e colombiane. Durante il processo, hanno sostenuto che la società ha lavorato volontariamente con l’AUC per proteggere i propri profitti e reprimere le agitazioni dei dipendenti.”

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha commentato con un post su X la decisione, chiedendosi perché non siano stati i tribunali colombiani a emettere una sentenza simile.

