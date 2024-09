L’Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) ha censurato nuovamente, con l’ingiunzione n. 19/24 del 05/07/2024, gli spot dell’integratore alimentare Kilocal Brucia Grassi di Pool Farma Srl. Secondo il Comitato di controllo, infatti, le pubblicità diffuse su LA7 e sulle reti Mediaset nel giugno 2024 sono ingannevoli (articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale) e contrari alle regole sugli integratori alimentari e i prodotti dietetici (articolo 23bis).

La censura degli spot di Kilocal

In particolare, gli spot dell’integratore, soprattutto quello con il soggetto “Specchio”, vantano un’azione di Kiloca Brucia Grassi sui “grassi in eccesso”, specificamente su “girovita, fianchi, glutei”, affermando che il prodotto “favorisce l’equilibrio del peso” e che nella versione “Urto” “ti aiuta a perdere peso”, scrive lo IAP.

Secondo il Comitato di Controllo, questi effetti non sono compatibili con un integratore alimentare, “ai fini del controllo del peso può svolgere unicamente un’azione di supporto nell’ambito di diete ipocaloriche, dunque basate su una riduzione delle calorie giornaliere, accompagnate da adeguata attività fisica, non potendo agire su punti localizzati del corpo.” Informazioni che sono invece riportate in una scritta piccolissima in calce agli spot, senza adeguata rilevanza.

Il claim “Aiuta a mantenere l’equilibrio del peso” inoltre non consente a consumatori e consumatrici di comprendere l’effettiva natura e gli effetti del prodotto pubblicizzato, enfatizzando l’azione “brucia grassi” vantata dall’integratore fin dal nome. Lo IAP, infine, ricorda che i messaggi pubblicitari devono attribuire chiaramente gli effetti vantati ai corrispondenti principi attivi (quando questi effetti sono riconosciuti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare) e non direttamente al prodotto, come invece accade negli spot di Kilocal Brucia Grassi.

I precedenti

Per Kilocal non si tratta della prima censura. I prodotti del brand di Poolpharma negli corso degli anni hanno collezionato otto censure per pubblicità ingannevole sia dall’Istituto di autodisciplina pubblicitaria sia dall’Antitrust con multe che hanno raggiunto i 200 mila euro. L’ultima censura è arrivata alla fine del 2017 e ha interessato gli spot dell’integratore alimentare Kilocal Colesterolo.

© Riproduzione riservata Foto: Poolpharma, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1