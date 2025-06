Il 5 giugno, nella Giornata mondiale dell’ambiente, Greenpeace ha lanciato la campagna “Time to Resist” per difendere non solo il Pianeta, ma anche le voci che ogni giorno lo proteggono: attivisti, giornalisti, scienziati, whistleblower. Un esercito civile sotto attacco, anche in Italia, dove le SLAPP – azioni legali strategiche e temerarie – stanno diventando un’allarmante arma di censura.

Le SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) sono cause legali intentate con l’unico scopo di intimidire e zittire chi critica il potere. Politici, multinazionali, enti pubblici o aziende private usano lo strumento giudiziario non per far valere un torto subito, ma per punire e scoraggiare chi osa parlare, denunciare, indagare. Il risultato? Costi legali insostenibili, anni di udienze, reputazione a rischio. In una parola: bavaglio.

Una minaccia concreta

Negli Stati Uniti, Greenpeace è stata citata in giudizio dal colosso petrolifero Energy Transfer, e una giuria ha già emesso una condanna da oltre 660 milioni di dollari. Una cifra “deliberatamente distruttiva” che rischia di cancellare l’organizzazione. Non per ciò che ha fatto, ma per ciò che rappresenta: una voce scomoda, indipendente, irriducibile.

Secondo Simona Abbate, campaigner Clima ed Energia per Greenpeace, «le SLAPP non sono vere dispute legali, ma abusi del sistema giudiziario per scoraggiare l’attivismo e la partecipazione civica. Se oggi colpiscono chi protesta, domani potrebbero colpire chiunque. E il rischio più grave è non avere più forme di dissenso, confronto e dibattito».

Anche Il Fatto Alimentare ha subìto una SLAPP

In Italia, questo strumento di repressione si sta diffondendo anche nel mondo dell’informazione. Il Fatto Alimentare è stato citato in giudizio dalla San Benedetto per due articoli critici su una pubblicità con Elisabetta Canalis. L’azienda ha chiesto 1,5 milioni di euro di risarcimento, accusando la testata di diffamazione. Richiedere danni così elevati comporta spese legali insostenibili per una piccola realtà editoriale. Ma il Tribunale di Venezia ha respinto tutte le richieste: gli articoli erano “corretti e documentati”, privi di intento denigratorio.

La causa, durata due anni, è stata chiaramente una SLAPP, eppure Il Fatto Alimentare ha recuperato solo una parte delle spese legali. Un paradosso: anche quando vinci, difendersi costa caro. E il messaggio che passa è pericoloso: meglio non scrivere, meglio non indagare.

“Subito una legge contro le liti temerarie”

In Europa si sta muovendo da tempo CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe) una coalizione di organizzazioni non governative di tutto il continente unite conto la minaccia rappresentata dalle cause strategiche e temerarie. Al momento è attiva una raccolta firme diretta alla Commissione Europea “Stop Abusive Lawsuits!”

Il gruppo di lavoro nazionale CASE Italia* ha lanciato la campagna “Libera voce in libero Stato” per chiedere una normativa nazionale che contrasti davvero il fenomeno delle SLAPP e garantisca una sostanziale tutela della libertà di stampa ed espressione nel nostro Paese. “L’Italia, purtroppo, è diventata uno dei primi paesi per numero di SLAPP in Europa, e tutto questo rappresenta un inaccettabile pericolo per la nostra democrazia. Secondo uno studio del Parlamento europeo, tra il 2022 e il 2023 l’Italia si è posizionata al primo posto tra i Paesi che hanno avviato azioni legali per intimidire giornalisti, attivisti, editori e ONG, con il 25,5% dei casi totali. Il pretesto più utilizzato per motivare tali azioni legali è quello della diffamazione, ma la realtà è che oltre il 90% delle querele per diffamazione contro giornalisti vengono archiviate in primo grado.”

La coalizione chiede al Parlamento di recepire immediatamente la Direttiva europea anti-SLAPP, approvata nel 2024. In Italia manca ancora una norma che consenta di archiviare in via preventiva le cause evidentemente infondate, sanzionare chi le promuove e rimborsare integralmente chi ne è vittima.

Minaccia alla democrazia

Le SLAPP minacciano l’ossatura della democrazia. Quando si attaccano le voci scomode, a essere censurato è il diritto di tutti a sapere. Per questo è fondamentale rompere il silenzio su queste cause bavaglio, e sostenere chi ne è vittima. Non si tratta solo di giustizia, ma di libertà. Di stampa, di parola, di espressione. E, in ultima istanza, della libertà di scegliere da che parte stare.

* Fanno parte di CASE Italia: Amnesty International Italia, ARTICLE 19 Europe, Articolo 21, Certi Diritti, Environmental Paper Network, Greenpeace Italia, Meglio Legale, OBC Transeuropa, The Good Lobby Italia, Transparency International Italia.

