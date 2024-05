La sgrammatura o shrinkflation è una strategia usata dalle aziende e consiste nel mantenere invariato il prezzo della confezione riducendone però il contenuto. Un lettore ci segnala che anche per le capsule Nescafé Dolcegusto forse è successo qualcosa di analogo. Di seguito pubblichiamo la lettera con la risposta dell’azienda.

La lettera sulle capsule

Buongiorno, da un po’ di tempo noto un gusto diverso dal solito quando bevo il mio caffè mattutino. Inizialmente credevo dipendesse dal lotto di produzione delle capsule Nescafé Dolcegusto. Guardando meglio ho però notato che forse dipende dalla sgrammatura: infatti il numero delle capsule è uguale ma quelle nuove pesano meno. Prima le capsule contenevano 7,0 g di miscela di caffè macinato, adesso pesano 6,5 g. La riduzione può sembrare un’inezia, ma si tratta del 7% in meno. Considerando decine di milioni di capsule il risparmio per Nestlé diventa interessante. Il prezzo è però lo stesso (HarDis, in offerta a 11.90), se non leggermente più alto (Spazio Conad, in offerta a 13.90), dipende dal punto vendita. Saluti, Andrea

La risposta dell’azienda

Come Gruppo Nestlé, siamo costantemente impegnati nella ricerca e nell’utilizzo di nuove tecnologie capaci di migliorare i processi di produzione garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza alimentare su tutti i nostri prodotti.

La riduzione di peso segnalata è dovuta infatti all’utilizzo di una nuova tecnologia, peraltro accompagnata da una nuova miscela di caffè, in grado di ottimizzare il processo di tostatura ottenendo lo stesso livello di aroma e di intensità della ricetta di sempre. Il profilo di gusto del prodotto, infatti, è rimasto invariato.

Alleghiamo l’immagine delle referenze Espresso Barista, arrivate progressivamente a scaffale in tutti i formati a partire da febbraio 2024, sul cui fronte pack è riportata l’indicazione della nuova ricetta. Infine, in merito alla nota sul prezzo, ci teniamo a sottolineare che il prezzo al consumatore resta sempre a discrezione del distributore finale, in ossequio alla normativa sulla concorrenza.

