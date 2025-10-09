Alla fine hanno vinto loro, ancora una volta: i grandi produttori di carne. Con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti il Parlamento Europeo ha adottato un emendamento al Regolamento della PAC (politica agricola comunitaria) nel quale la carne è definita “parti commestibili di animali” e secondo cui le sette denominazioni “burger”, “hamburger”, “scaloppina”, “salsiccia”, “bistecca”, “bianco d’uovo” e “rosso d’uovo” potranno essere utilizzate esclusivamente per prodotti che provengono appunto da animali, e non coltivata in vitro. L’elenco, tra l’altro, non è definitivo e potrebbe essere allungato. I parlamentari italiani come al solito si sono divisi: a favore tutta la destra, contrari AVS e Cinque Stelle, spaccato il Partito Democratico.

Cambio di rotta

Il provvedimento è il segno di un’aria profondamente cambiata a Bruxelles, dove la questione del meat sounding è dibattuta almeno dal 2020, anno in cui la campagna Ceci n’est pas une steak non era andata a buon fine, per ottime motivazioni. Non si volevano penalizzare le aziende dei sostituti vegetali che, al contrario, andavano sostenuti come parte fondamentale del Green Deal. Ma con l’evidente svolta a destra della Commissione e con il fortissimo ridimensionamento delle politiche ambientali messo in atto da Ursula Von Der Leyen (mai dichiarato nelle sue reali dimensioni), le preoccupazioni per l’ambiente e il sostegno all’innovazione passano in secondo piano, rispetto a quelle del mantenimento dello status quo e dei voti di corporazioni potenti come Coldiretti.

Secondo molti esperti, comunque, si tratterebbe della classica vittoria di Pirro, cioè di una decisione che non avrà alcuna influenza sui consumi degli europei, capacissimi di comprendere la differenza tra un burger vegetale e uno animale, comunque siano denominati, e che erano già tutelati dalle norme esistenti. Lo avevano confermato, peraltro, numerosi studi condotti negli ultimi anni, che avevano fatto vedere che quasi nessuno si sbagliava, cioè acquistava prodotti plant-based pensando di comprare carne a causa del nome, e che quasi nessuno percepiva i prodotti vegetali che avevano adottato le denominazioni degli omologhi animali come una truffa, un tentativo di far cadere in errore l’ingenuo consumatore.

Un po’ di confusione

Non sarà quindi difficile per gli stessi consumatori europei continuare a scegliere i prodotti vegetali anche se, a parità di ingredienti e preparazione, cambieranno nome e confezione, come del resto è accaduto con la stessa battaglia condotta sulle bevande vegetali (chiamate comunemente latti), le cui vendite continuano ad aumentare, nonostante le denominazioni poco attraenti. Al massimo potrebbe esserci un po’ di confusione iniziale, ma non ci si aspetta nulla di più.

Al contrario, chi ci rimetterà economicamente, almeno in una prima fase, saranno le aziende del settore, costrette ad attuare un totale rebranding, a rivedere tutto il packaging e la pubblicità, i siti e i materiali informativi, sostenendo spese per le quali al momento non sono previsti indennizzi (i sussidi vanno comunque alle produzioni intensive di animali da carne, e non a loro). Eppure, anche queste sarebbero dovute essere difese. Secondo Food Navigator, l’Europa è il primo produttore di sostituti vegetali della carne al mondo, e per questo le produzioni di piselli, soia, legumi, frutti a guscio e funghi negli ultimi anni sono cresciute a un ritmo impressionante.

Burger & Co…

Secondo il Good Food Institute Europe, nel 2024 le vendite sono aumentate del 9,8% rispetto al 2023, anno nel quale erano già cresciute del 16,9% sul 2022. Nel 2024 gli europei hanno acquistato ben 486 tonnellate di prodotti plant-based e non è molto probabile che una tendenza così macroscopica sia invertita da un trucco semantico. Non a caso, grandi catene della GDO come Lidl e Aldi si sono espresse contro il provvedimento in Germania, paese che rappresenta il primo mercato europeo: anche loro hanno investito, credono a questo tipo di prodotti, e non sono affatto entusiaste del cambiamento.

Da notare poi che il provvedimento ha ricalcato le orme della tanto criticata legge italiana, ovvero ha già vietato prodotti che ancora non esistono (anche a causa dell’assenza dei regolamenti, che impedisce ai produttori di chiedere l’autorizzazione): quelli a base di carne coltivata che, al contrario, stanno arrivando in altri mercati.

Va detto che non si tratta ancora di una norma esecutiva, perché l’emendamento dovrà essere discusso in sede congiunta tra Commissione, Consiglio e Parlamento stesso, e poi con i singoli stati: c’è ancora una speranza concreta che alla fine non se ne faccia nulla.

In una situazione quasi grottesca, la battuta più amaramente fulminante è forse quella fatta da Edoardo Valsecchi, titolare del ristorante vegano Linfa di Milano, considerato tra i migliori in Italia, a Repubblica: “Chissà se cambieranno nome anche alla colomba pasquale, che di certo non è un volatile”.

