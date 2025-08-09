In Italia negli ultimi trent’anni quasi 600 persone sono state colpite dalla grave intossicazione causata dalla tossina del botulino (Clostridium botulinum) caratterizzata dalla paralisi progressiva dei muscoli. Il nostro paese ha il poco invidiabile titolo di nazione europea con più casi di casi. Il botulismo è trasmesso principalmente per via alimentare e sono particolarmente rischiose le conserve, soprattutto quelle casalinghe, quando non sono preparate adeguatamente. Proprio su questo argomento, l‘Istituto superiore di sanità ha raccolto le domande e i dubbi di alcuni consumatori a cui ha risposto con raccomandazioni e consigli molto utili ed esaustivi.

Come evitare i rischio botulino?

Rispondere a questa domanda è difficile. L’unica prevenzione certa è non mangiare conserve vegetali in vasetto non acide (melanzane, funghi, broccoli, olive…). Non è però necessario ricorrere a decisioni così drastiche perché i casi di botulino fanno molto rumore per via delle sventurate vittime, main realtà i focolai sono davvero pochi. Un altro errore è puntare il dito contro i truck o le feste di Paese dove ci sono solo camioncini attrezzati che propongono gastronomie prelibate. In queste cucine a quattro ruote ci sono tutti gli strumenti per cucinare e conservare correttamente il cibo. Il problema vero è la professionalità del cuoco del camioncino.

Nel caso di botulino a Cagliari per esempio la salsa di avocado usata per il guacamole era un prodotto surgelato di origine peruviana, confezionata in sacchetti da 1 kg e probabilmente da consumare nel giro di pochissimi giorni dopo l’apertura. Se queste regole non sono rispettate possono registrarsi incidenti. La stessa cosa vale per le conserve vegetali domestiche preparate male o i prodotti industriali malconservati.

Sistema di allerta

Il sistema di allerta dei prodotti alimentari messo a punto dal Fatto Alimentare registra un solo caso fino ad ora di sospetto presenza di botulino in un lotto composto da 16 tipi di conserve vegetali a marchio Mentuccia che comprendeva conserve di melanzane pomodori secchi peperoni e marmellate, patente di capperi. Nel 2024 c’è stato il ritiro di una zuppa fresca di farro e verdure vendute da Eurospin che ha spinto il ministero ha invitare le aziende di zuppe fresche ad indicare sull’etichetta la necessità di cuocere per almeno 5 minuti prima del consumo proprio per evitare il rischio botulino. Gli altri casi sono da ascrivere a conserve domestiche.

Il pericolo è la tossina non il batterio

Un’altra cosa importante sapere è che non basta la presenza del Clostridium botulinum per provocare il botulismo. La pericolosità non deriva semplicemente dalla presenza del batterio o delle sue spore, ma dalla germinazione di queste spore e quindi dalla produzione della tossina botulinica, una delle sostanze naturali più letali al mondo.

Le spore del C. botulinum sono molto resistenti, possono quindi sopravvivere in conserve vegetali non acide che sono state sottoposte a trattamenti termici anche intensi (pastorizzazione a 70-100°C). Le spore ancora attive diventano pericolose quando trovano condizioni favorevoli alla germinazione: come un ambiente anaerobico (assenza di ossigeno come nei vasetti), poca acidità (superiore a pH 4,6) e una temperatura ambiente adatta.

Un prodotto può quindi contenere spore di botulino non germinate e non essere tossico. Ma è potenzialmente pericoloso, perché le spore possono attivarsi in seguito a una cattiva conservazione, innescando la produzione di tossina (*).

Cottura a 121 C°

Per evitare criticità le aziende sottopongono i vasetti a cottura con una temperatura che arriva a 121°C . Condizioni difficili da raggiungere in casa se non con l’ausilio di una pentola a pressione. Chi deve preparare conserve vegetali in casa, dopo avere mondato e tagliato con cura le verdure deve immergerle in una soluzione bollente di acqua e aceto (60:40) per almeno 2-3 minuti e dopo aggiungere olio extravergine senza lasciare bolle d’aria nel contenitore. In ogni caso in caso quando all’apertura si avverte un odore strano, si nota la presenza di muffa, oppure il rigonfiamento del tappo o la presenza di schiuma conviene buttare via tutto.

(*) È quanto accadde nel caso del pesto di Prà (2013) venduto in migliaia di confezioni con il marchio Conad, Esselunga … e ritirato precauzionalmente dal mercato dopo la sospetta contaminazione da C. botulinum. Dopo un week-end di in cui i gestori dei supermercati erano terrorizzati dall’eventualità di un caso di botulismo con esito letale causato da un pesto con il loro marchio, le analisi per fortuna confermano la presenza del batterio, ma nessuna produzione di tossina e quindi nessun pericolo. Ma la precauzione ha prevalso, come è giusto che sia in ambito di sicurezza alimentare e il prodotto era stato ritirato anche se in modo molto pressappochista perché allora né il Ministero né le aziende disponevano di un sistema di allerta.

I sintomi e i rischi del botulino

Il botulismo è una patologia rara ma molto grave, causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. I sintomi iniziano da poche ore a qualche giorno dopo l’ingestione: vista offuscata o doppia, difficoltà a parlare, deglutire e respirare, secchezza della bocca e ritenzione urinaria. Nei casi più gravi può insorgere paralisi respiratoria, anche fatale. Se diagnosticato tempestivamente, la patologia può risolversi, ma la guarigione richiede settimane o mesi.

Botulino e funghi sott’olio

Ho preparato dei funghi tagliati a fette leggermente grossolane, lavati, bolliti in metà acqua e metà aceto per qualche minuto. Quindi poi asciugati, raffreddati e messi in un barattolo coperto di olio di oliva. Così è sicuro o c’è una percentuale di rischio?

La scottatura dei funghi in acqua e aceto rende il prodotto acido e l’ambiente circostante sfavorevole alla crescita del C. botulinum e alla produzione di tossine (usando aceto di vino con acidità non inferiore al 5%, tale indicazione è riportata in etichetta). Invece di asciugare il prodotto sarebbe meglio scolarlo grossolanamente e lasciarlo raffreddare avvolto in un canovaccio pulito. Nel riempire il vasetto bisogna lasciare almeno 2-3 cm di spazio tra il prodotto e il coperchio, ma nello stesso tempo l’olio deve coprire completamente i funghi per almeno 1 cm, per cui si consiglia di utilizzare barattoli sufficientemente capienti ed eventualmente appositi distanziatori reperibili in commercio.

Le marmellate non sono particolarmente pericolose perché la frutta è spesso acida e lo zucchero inibisce il botulino

Marmellate fatte in casa

Riguardo alla preparazione della marmellata fatta in casa per evitare il rischio botulino, quanto zucchero è necessario utilizzare? Quanto deve cuocere la marmellata?

Le marmellate e le confetture non sono pericolose per il botulismo in quanto la frutta è generalmente acida e il quantitativo di zucchero utilizzato inibisce il botulino. La ricetta più sicura è quella che prevede un’uguale quantità di frutta e zucchero. Se si desidera utilizzare meno zucchero è opportuno usare quantitativo non inferiore a 750g per ogni kg di frutta. È possibile, ridurre il quantitativo aggiungendo alla preparazione le pectine (facilmente reperibili in commercio).

Per i tempi di cottura dipende da diversi fattori (quantitativo di frutta, grado di maturazione, ecc.) e comunque non è la cottura che elimina il rischio. È possibile trovare informazioni utili consultando ‘Linee guida per una corretta preparazione delle conserve in ambito domestico’ (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Conserve di pomodoro non pastorizzate

Mesi fa ho erroneamente preparato delle conserve di pomodoro invasando senza pastorizzare. Mi chiedevo se posso congelare la conserva e utilizzarla al bisogno o, dato il lungo arco di tempo passato dalla preparazione, è meglio evitare il congelamento e il consumo?

Al di là del tempo trascorso tra la preparazione e il consumo, è bene verificare sempre che non ci siano alterazioni del prodotto. Tale verifica deve essere fatta senza assaggiare il prodotto. Non è opportuno congelare dopo molto tempo dalla preparazione le passate di pomodoro che non hanno subito pastorizzazione. È raccomandata la cottura prima del consumo. Le preparazioni appena pronte si possono congelare senza correre rischi, congelando non si bonifica il prodotto ma si blocca l’attività microbica. Se si congela un prodotto alterato esso rimane tale.

Le conserve di pomodoro vanno sempre cotte dopo il confezionamento per sterilizzare il contenuto

Oli aromatizzati e botulino

Vorrei fare l’olio aromatizzato al peperoncino senza correre rischi per la salute, qual è il procedimento corretto?

Al contrario dell’aceto, l’olio non svolge un’azione battericida. Per questo motivo l’olio aromatizzato non è sicuro come l’aceto dal punto di vista microbiologico, pertanto le erbe aromatiche (o il peperoncino) dovrebbero essere sbollentate per qualche minuto in una soluzione di acqua e aceto (con acidità pari o superiore al 5%) in parti uguali. Un’alternativa può essere rappresentata dalla disidratazione degli ingredienti in un essiccatore elettrico oppure in forno a 60°C. La disidratazione deve essere protratta fino al momento in cui il prodotto si sbriciola con le mani. Purtroppo il grado di disidratazione delle erbe non è facilmente misurabile, si consiglia pertanto il trattamento in aceto. È preferibile preparare barattolini di piccole dimensioni da conservare in frigorifero e consumare entro una settimana.

Quali controlli fare

Quali controlli è opportuno fare sulla conserva prima del consumo?

Prima dell’apertura di una conserva è necessario ispezionare visivamente il contenitore per evidenziare eventuali sversamenti di liquido e la perdita del vuoto. Se i tappi o le capsule metalliche appaiono convessi (incurvati verso l’alto) e premendo con il dito al loro centro si sente “click clack”, i contenitori non sono più sottovuoto, a seguito dello sviluppo di microrganismi e conseguente produzione di gas. La stessa produzione di gas può essere valutata osservando se all’interno del contenitore si apprezzano bollicine di aria che dal fondo salgono verso l’alto e che possono rigonfiare il tappo, talvolta provocando fuoriuscite di prodotto.

Nel caso di perdita del vuoto e dell’ermeticità della chiusura la conserva non deve essere consumata né assaggiata. Se non è presente gas, ma all’apertura il prodotto presenta colore o odore innaturale significa che esso è alterato e per precauzione non deve essere assaggiato né consumato.

Dopo l’apertura le conserve devono essere conservate in frigorifero e consumate prima possibile. A seconda della tipologia di conserva i tempi di stazionamento in frigorifero possono variare da 4-5 giorni fino a due mesi. Il mantenimento degli alimenti in frigorifero, pur rallentando fortemente la loro degradazione, non la impedisce. Pertanto è importante sottolineare che qualora il prodotto risultasse alterato (odore o colore o consistenza) non deve essere assaggiato né consumato, ma eliminato.

Cosa fare se si sospetta l’ingestione di conserve con botulino

Ho il sospetto di aver mangiato/assaggiato una conserva fatta in casa alterata, infatti aveva un sapore sgradevole, che cosa devo fare?

È fondamentale in questi casi mantenere la calma per non perdere la lucidità correndo il rischio di suggestionarsi. Ai primi sintomi, quali bocca asciutta, nausea, problemi della motilità oculare, visione doppia e difficoltà ad alzare le palpebre, è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio medico curante oppure al più vicino pronto soccorso spiegando ai medici cosa si è mangiato e quanto tempo prima dalla comparsa dei sintomi, sarebbe altresì utile portare con sé anche il residuo alimentare sospetto, se disponibile.

© Riproduzione riservata. Foto Adobestock