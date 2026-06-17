La catena di negozi bio rassicura i clienti sull’assenza di biotecnologie nei propri prodotti avicoli. Ma nessun allevamento utilizza vaccini a mRNA contro l’influenza aviaria.
Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell’avvio, in cinque allevamenti italiani, di un piano pilota di vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), una misura cruciale per contrastare la diffusione del virus e limitare gli abbattimenti di massa. Subito sulla nostra pagina Facebook, abbiamo ricevuto più di 500 commenti: quasi tutti ripetevano affermazioni prive di fondamento e disinformazione di carattere antivaccinista e complottista, che avevamo già smentito nell’articolo. La situazione era talmente incontrollabile, che siamo stati costretti a chiudere i commenti.
A ridosso di questa novità, nei negozi della catena biologica NaturaSì è comparso un manifesto (ritratto nella foto, a cui un utente sui social ha successivamente aggiunto la scritta “Ops una domanda me la farei”) in cui si rassicurano i consumatori che i prodotti avicoli a marchio non provengono da animali sottoposti a vaccini con tecnologia mRNA.
Il cartello è autentico, ma la dichiarazione rischia di generare un equivoco di fondo nell’opinione pubblica, cavalcando i timori legati alle nuove biotecnologie. È bene fare chiarezza su due punti fondamentali.
Nessun allevamento usa vaccini a mRNA
La specifica di NaturaSì è formalmente corretta, ma descrive una realtà comune a tutto il settore avicolo italiano, non solo a quello biologico. I vaccini attualmente autorizzati dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e impiegati nel piano pilota contro l’influenza aviaria non utilizzano affatto la tecnologia a mRNA. Si tratta invece di vaccini tradizionali inattivati o di vaccini a vettore virale ricombinante. Di fatto, nessun pollo o tacchino in Italia è vaccinato con tecnologia mRNA.
Il marketing ‘difensivo’ di NaturaSì
Più che una presa di posizione scientifica, quella di NaturaSì si configura come un’operazione di clean labeling e marketing preventivo. Consapevole della forte sensibilità e della diffidenza di una fetta di consumatori verso parole come vaccini o ‘mRNA’, l’azienda ha voluto blindare la reputazione della propria filiera. Il rischio latente di questa comunicazione è però quello di far credere che nel resto della filiera convenzionale si faccia un uso di biotecnologie che, nei fatti, non trova riscontro nella realtà.
NaturaSì vanta come esclusiva di filiera una condizione che in realtà è lo standard di legge. Associando la carne convenzionale a parole come vaccino mRNA o sperimentale, che nell’immaginario post-Covid evocano subito accesi dibattiti, si sposta il tema della sicurezza alimentare dal piano scientifico a quello emotivo. Il risultato è che il pollo non biologico venduto nei supermercati è percepito come ‘strano’, ‘manipolato’ o ‘artificiale’.
Come abbiamo ricordato nel nostro recente articolo, la vaccinazione veterinaria è uno strumento sicuro, coordinato dalle autorità sanitarie e dal Ministero della Salute. Le uova e la carne provenienti da animali vaccinati con i farmaci autorizzati sono sicure e non comportano alcun rischio di residui o alterazioni genetiche per chi le consuma.
La risposta di NaturaSì
Dopo la pubblicazione dell’articolo, NaturaSì ci ha comunicato che “con riferimento alla vaccinazione contro l’influenza aviaria vi informiamo che nei mesi scorsi le domande rivolte da molti clienti al nostro personale in negozio e al servizio consumatori riguardavano i vaccini ad mRNA. Il cartello di cui nel vostro articolo, pertanto, è stato esposto ad aprile nei negozi NaturaSì in quanto molti clienti avevano fatto esplicitamente domande su questo tema.
Inoltre, a seguito del confronto con il nostro veterinario, sappiamo che gli allevamenti che forniscono prodotti come carne e uova a NaturaSì non sono coinvolti nel progetto pilota nazionale del Ministero della Salute ed abbiamo ritenuto opportuno comunicarlo in negozio. Inizialmente in Veneto era prevista la sperimentazione su molti allevamenti e questo ha suscitato allarmismo, essendo molti nostri produttori proprio in Veneto. Solo in un secondo momento, la sperimentazione è stata ridotta a 5 allevamenti, garantendo così una migliore tracciabilità del prodotto. Per i nostri clienti il tema è sensibile, per questo abbiamo garantito la nostra attenzione. Sperando di aver fornito un chiarimento utile, restiamo a disposizione.”
Un cordiale saluto
Per EcorNaturaSì
Il presidente Fabio Brescacin
© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, inviata dal lettore, NaturaSì San Marino
giornalista redazione Il Fatto Alimentare
Mio nonno avrebbe detto: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, ma a parte gli scherzi ci sono le autorità competenti che dovrebbero sanzionare pesantemente questo tipo di pubblicità che “gioca” sulle paure dei consumatori fomentando inconsistenti timori.
Complimenti a questa catena. Lo scopo del marketing è aumentare le vendite, acquisire nuovi clienti….qui al marketing hanno preso i buttafuori .
Scusate, ma questo volantino/pubblicità non è sanzionabile come pubblicità ingannevole/concorrenza sleale?
Ma l’ufficio regolatorio di Ecor come può dare il benestare a questo sciacallaggio vergognoso?
Come accenna l’articolo, ritengo che NaturaSi (di cui non sono cliente anche perché non ho suoi negozi vicini, ma che apprezzo in generale perché la ritengo molto “affidabile” nel mondo del bio) abbia voluto “prevenire” (e magari più di un loro cliente gli aveva posto il problema) i dubbi dei loro consumatori che sono venuti a conoscenza della campagna dei vaccini per influenza aviaria di cui avete scritto anche voi, ma che probabilmente ha avuto una vasta eco sui media, vaccini ed influenza aviaria sono argomenti comuni. Diciamo che gli dò il beneficio della buona fede.
Dopodiché il problema che segnalate è reale, quindi è giusto dare la corretta informazione. Così magari anche i novax che non lo sapevano, verranno a conoscenza che i polli vengono vaccinati… Magari smetteranno di comprare le uova, meglio per me che ne sono grande consumatore, vuol dire che non rischierò di non trovarne…
Non è Naturasi a fare propaganda, la confusione la state facendo voi…………
Naturasi aveva preso una decisione all’esordio delle vaccinazioni covid e dei divieti molto controversi.
Questa sperimentazione attuale doveva rimanere “segreta” e lo abbiamo saputo solo per vie traverse……e dato che le notizie non ufficiali vengono propagate in modo anomalo ad un certo punto sembrava che fossero usati gli mRNA, ripeto in assenza di comunicazioni ufficiali.
Quindi Natura si per coerenza, dote a voi sconosciuta, ci ha tenuto a ribadire la loro posizione…..il comunicato è inutile perchè sembra che non verranno usati altri mRNA ma la responsabilità non è della catena……controllare per credere.
L’efficacia e la tipologia dei vaccini contro l’influenza aviaria (H5N1) non sono affatto notizie “scoperte per vie traverse”. L’iter di autorizzazione dei farmaci veterinari in Europa è interamente pubblico e trasparente. I vaccini attualmente autorizzati dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) per il pollame si basano su tecnologie tradizionali (virus inattivati o vettori virali ricombinanti), non sull’mRNA.
Nel settore del biologico non esistono sperimentazioni “clandestine”. Qualsiasi utilizzo di farmaci o vaccini è normato da rigidi disciplinari europei. I consumatori e le catene di distribuzione hanno pieno accesso ai registri ufficiali. Ipotizzare l’uso di tecnologie non autorizzate significa ipotizzare una frode diffusa, cosa smentita dai controlli rigorosi degli enti certificatori.
Un conto è la legittima coerenza commerciale di un’insegna, un altro è diffondere un comunicato ufficiale che, alimentando il dubbio su un “rischio mRNA” nel piatto (tecnologia che, ripetiamo, non è usata per questi animali), finisce per generare confusione e ingiustificato allarmismo nei consumatori.
Il compito del giornalismo agroalimentare è analizzare i fatti scientifici e le normative vigenti. In questo caso, sollevare il problema di un fantomatico “ritrovamento” di mRNA nel pollo biologico significa fare disinformazione, non tutela del consumatore.
In linea di principio e normativa tutto giusto, ma lo sapete in pochi addetti ai lavori.
Il grande pubblico, compreso quello bio, preferisce essere informato direttamente dal produttore, che se ne assume anche la responsabilità di quanto dichiara.
Questa non è la dichiarazione di alimento vegano per le lenticchie, ma un prodotto animale che sta subendo un’epidemia di aviaria e la vaccinazione in corso con quali vaccini lo sanno in pochi ed in pochi magari sanno o credono che quelli ad mRNA sono più efficaci o più pericolosi di quelli tradizionali a virus inattivato.
Quindi non sarei così critico su una dichiarazione reale sulla scelta attuale dei produttori bio, che vale e rassicura anche per il futuro chi non vuole mangiare vaccinato con un vaccino che non approva (che non è il mio caso personale).
Quando un’azienda pubblica un comunicato in cui ribadisce di “non usare polli vaccinati con mRNA” — tecnologia che, lo ricordiamo, non è autorizzata né utilizzata per l’aviaria in nessun allevamento europeo —, non sta facendo trasparenza. Al contrario, sta implicitamente suggerendo al consumatore che quel rischio esista altrove e che la concorrenza possa essere meno sicura.
La trasparenza reale si fa informando il pubblico sulle regole rigorose che già governano la filiera biologica e sui reali piani di profilassi approvati dalle autorità sanitarie. Alimentare il dubbio su minacce inesistenti pur di rassicurare il proprio target non è un’operazione informativa virtuosa, ma una strategia di marketing che rischia di generare ulteriore confusione in un momento in cui, invece, servirebbe massima linearità scientifica.
Cioè Natura si fa un comunicato più dannoso che inutile … E NON E’ COLPA LORO?
Non mi risultano comunicati sull’ argomento da altre catene .
Per non parlare poi dell’ ignoranza totale di cosa siano i vaccini mRNA.
Guarda ho messo piede in un supermercato natura si un paio di volte. Non sono riuscito a comprare nulla. VA bene così , hanno i loro clienti.
per chi continua a non credere ai vaccini. È appena stato pubblicato questo studio sul lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00918-9/fulltext Questo studio nazionale dimostra che in Inghilterra l’introduzione del vaccino contro l’HPV ha azzerato la mortalità per tumore alla cervice (0 decessi contro i 23 attesi) tra le donne di 20-24 anni vaccinate a 12-13 anni, registrando una riduzione del 100%. Nelle fasce d’età successive, la mortalità è crollata dell’80% (20-24 anni) e del 69% (25-29 anni) rispetto all’era pre-vaccino. In totale, la vaccinazione ha già salvato circa 200 vite nel paese, smentendo con dati reali e inconfutabili chi sostiene che i vaccini non funzionino.