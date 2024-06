Si versa su un tavolo e si aspira col naso aiutandosi con una cannuccia, come se fosse cocaina. E probabilmente è questa modalità che rimanda a piaceri proibiti a decretare il successo di Sniffy, l’ultimo nato tra gli integratori, in arrivo dalla Francia dove è riservato ai maggiorenni ma in vendita anche nelle tabaccherie. Il prodotto ha suscitato non poche polemiche e il ministro della salute francese Frédéric Valletoux ha già dichiarato di volerlo vietare e presentato una proposta alla Commissione Europea per sospenderne la messa in commercio.

Un percorso non facile, visto che tutti gli ingredienti sono sostanze di cui è permessa la vendita. Un mix, in quantità non ben definite, di caffeina, taurina, creatina, beta alanina L-citrullina e L-arginina, che ricorda la composizione degli energy drink più popolari. E infatti, si legge sul sito di Sniffy, una dose dovrebbe garantire nel giro di pochi secondi un effetto paragonabile a quello di tre lattine di Red Bull.

L’esperto

Un’ondata di energia dovuta anche alle modalità di assunzione, anche se sempre sul sito i produttori sostengono che il prodotto può anche essere ingerito. “Anche se non ci sono studi in materia, l’assunzione attraverso le mucose nasali potrebbe portare all’assorbimento di una maggior quantità di principi attivi rispetto all’ingestione, che comporta diversi passaggi”, ricorda Luca Pasina, responsabile del Laboratorio di Farmacologia Clinica presso l’Istituto Mario Negri, cui ci siamo rivolti per un parere. “Non dimentichiamo però che non si possono escludere danni alla mucosa nasale dovuti all’inalazione di queste sostanze, o effetti indesiderati come epistassi – sangue dal naso – infezioni e perforazione del setto nasale”. E gli stessi produttori segnalano che alcuni ingredienti come la caffeina e la creatina possono infiammare le mucose nasali, tanto che consigliano di consultare un medico prima di utilizzare il prodotto per valutare eventuali rischi.

Secondo l’esperto, però, il problema centrale è un altro: “Come spesso avviene per gli integratori, non ci sono studi che garantiscano che queste sostanze – da sole o in combinazione – possano migliorare memoria, attenzione, attività lavorativa o performance sportive, senza contare che in questo caso le modalità di somministrazione evocano comportamenti discutibili e contrastano con la promozione di corrette abitudini di vita”.

Le indicazioni su Sniffy

Secondo i produttori Sniffy, oltre ad aumentare la massa muscolare, dovrebbe dare tono, lucidità ed energia, un effetto che dovrebbe durare 20-30 minuti: l’azienda raccomanda di iniziare con dosi ridotte aumentandole progressivamente, e di non superare la dose di due grammi al giorno.

Tra le componenti, le più studiate sono caffeina e taurina: la prima è usata soprattutto per le sue capacità stimolanti, “anche se non ci sono evidenze scientifiche che ne confermino la capacità di migliorare l’attività mentale”, ricorda Pasina, “mentre a dosi elevate può causare effetti indesiderati a livello centrale e cardiovascolare, come palpitazioni, aritmie, tachicardia, irrequietezza, nervosismo, irritabilità e insonnia”, mentre in caso di vero e proprio abuso si può arrivare alla dipendenza fisica.

Per capire cosa si intenda con dosi elevate, basta ricordare che una normale tazzina di caffè espresso contiene 30 – 50 mg di caffeina, mentre per gli energy drink il contenuto varia tra 80 e 260 mg: “studi pubblicati su JAMA hanno evidenziato gravi rischi cardiovascolari (aumento della frequenza cardiaca, battito irregolare, palpitazioni, aumento della pressione arteriosa) associati al consumo degli energy drink”, ricorda il ricercatore, “tanto che l’American Academy of Pediatrics ne sconsiglia l’uso ai bambini e raccomanda che gli adolescenti li consumino in quantità limitata, non superando i 100 mg al giorno”. Per Sniffy non ci sono dati disponibili, ma se l’effetto è davvero quello di tre lattine di Red Bull qualche motivo di preoccupazione c’è, anche considerando che le profumazioni scelte – menta, limone verde, caramella alla fragola e frutto della passione – sembrano pensate per attirare un pubblico molto giovane.

Benefici o rischi?

Quanto alla taurina, l’altro ingrediente attivo, ”si tratta di un aminoacido che assunto per via orale potrebbe migliorare la funzione cardiaca e aumentare la capacità di svolgere esercizio fisico”, prosegue il ricercatore, “ma non sappiamo se l’uso sotto forma di integratori o bevande energetiche sia sicuro nei bambini, per i possibili effetti sul sistema nervoso che potrebbero essere potenziati dall’assunzione insieme alla caffeina causando ansia, insonnia o iperattività”. Meno informazioni sono disponibili sugli altri componenti attivi, come l’aminoacido L-arginina, che può comunque avere effetti indesiderati, o la creatina che in alcuni casi può causare disfunzioni renali.

È probabile comunque che Sniffy abbia vita breve, almeno sui canali ufficiali. In seguito alla presa di posizione del ministero della Salute francese la società Power Factory che commercializza il prodotto ha dichiarato che non proporrà più di assumerlo per inalazione, ma consiglierà di diluirlo in acqua o di farlo sciogliere sulla lingua e almeno in Francia i video che mostrano ragazzi e ragazze intenti a sniffare la polvere energizzante sono scomparsi dai social. C’è da dire però che esistono in commercio, soprattutto online, altri stimolanti da inalare, in polvere o liquidi, e che non sembra semplice regolamentare un tipo di prodotto che non ricade nelle categorie più diffuse: stiamo contattando le autorità sanitarie per saperne di più, e vi terremo informati.

1