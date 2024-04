L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), attraverso un’ingiunzione del Comitato di Controllo, ha censurato alcuni spot delle patatine Amica Chips, in seguito a numerose segnalazioni da parte di consumatori e consumatrici. Lo IAP ha ritenuto la campagna diffusa in tv e via web, ambientata in un convento di suore, in contrasto con l’articolo 10 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, relativo alle Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona.

La pubblicità delle patatine Amica Chips

Gli spot contestati mostrano un gruppo di suore novizie che, mentre in sottofondo si sente l’Ave Maria di Schubert, si dirigono verso l’altare della chiesa di un convento per ricevere la comunione. Al posto dell’ostia, però, il sacerdote distribuisce patatine. Nel frattempo un’altra suora mangia le patatine direttamente dal sacchetto. Lo slogan che accompagna tutta la campagna pubblicitaria è “Amica Chips il divino quotidiano” (qui si può vedere lo spot già modificato).



Il parere dello IAP

Il Comitato di Controllo ritiene questa campagna pubblicitaria lesiva del sentimento religiose delle persone e per questo ne ha chiesto la cessazione. Secondo lo IAP “il parallelismo che il messaggio instaura tra la patatina, descritta come ‘il divino quotidiano’, e l’ostia, che rappresenta evidentemente il divino, si sostanzia nella derisione del senso profondo del sacramento dell’eucaristia, rendendo più che ragionevole che il credente e non solo si senta offeso.”

Lo IAP fa riferimento anche a precedenti decisioni del Giurì, secondo cui l’articolo 10 del Codice tutela la sensibilità dei consumatori “i quali hanno il diritto di non essere urtati nelle più profonde convinzioni da campagne pubblicitarie che essendo strumentali ad interessi di natura prettamente economica non devono confliggere con valori tendenzialmente assoluti e di rango superiore tra i quali un posto di primissimo rango compete alle convinzioni religiose, che il Codice di Autodisciplina protegge non già come un bene della collettività italiana o della sua maggioranza, bensì, in armonia con la Costituzione e sulla scia della concezione “liberale” della tutela del sentimento religioso come un bene individuale, che viene riconosciuto, in modo assolutamente paritario, a tutti i cittadini, senza distinzioni di sorta fra le possibili opzioni religiose”.

