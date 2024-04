Il 17 aprile 2024 la peste suina è arrivata a 15-25 km dagli oltre 150 allevamenti di maiali, situati in provincia di Lodi e Pavia, destinati al circuito del Prosciutto di Parma e ad altri salumi Dop. Il ritrovamento di una carcassa di cinghiale fra Stradella e Broni è un episodio preoccupante. Se il virus della peste suina filtra attraverso le barriere intorno agli allevamenti (evento possibile), scattano immediatamente le misure di sicurezza. Vuol dire che su un’ampia fetta di territorio sarà vietato il trasporto di animali e la vendita dei salumi, oltre all’abbattimento di decine di migliaia di maiali, come è già successo mesi fa in 9 allevamenti in in provincia di Pavia. Nessuno ha però rilanciato immediatamente la notizia.

Nei giorni successivi ci sono stati altri rilevamenti di carcasse di cinghiale positivi alla peste suina a Podenzano (in provincia di Piacenza) e a San Giorgio Lomellina (in provincia di Pavia) che distano a meno di 10 km da diversi allevamenti. Anche a Fornovo di Taro a pochi chilometri da Langhirano due giorni fa è stata trovata la seconda carcassa di cinghiale positiva alla peste. Persino Milano è coinvolta, a Bereguardo che dista 15 km dal Piazza del Duomo è stata ritrovata la carcassa di un cinghiale. Adesso si comincia a parlare sui giornali del problema e le istituzioni che non hanno fatto quasi niente di veramente efficace in due anni si agitano.

Rischio stop importazioni

Siamo di fronte a una situazione di allerta che non lascia prevedere nulla di buono. Certo il virus non è pericoloso per gli esseri umani e i salumi si possono mangiare, ma in questa situazione è difficile trovare Paesi stranieri che corrano il rischio di importare insieme al Prosciutto di Parma, al salame Felino o al Culatello il virus della peste suina. Fino ad ora hanno bloccato in toto le importazioni Cina, Giappone, Taiwan, Cuba , Messico, Thailandia e Uruguay. Brasile, Argentina, Perù, Serbia e Canada le hanno bloccate in parte. In questa situazione con 9 Regioni coinvolte, 1950 carcasse di cinghiali positive alla peste e 16 allevamenti coinvolti in Lombardia e Calabria ci si aspetta altri blocchi da Stati Uniti e dai Paesi europei.

Questo si prevede anche se i salumi cotti per 30 minuti a 70°C, oppure stagionati per almeno 180 giorni sono al riparo dal contagio, trattandosi di procedure che eliminano la zoonosi.

Nel frattempo nelle zone a rischio si organizzano squadre per incrementare l’azione di depopolamento dei cinghiali e si cercano nuove carcasse per individuare i focolai e circoscriverli. Ormai si parla anche dell’intervento dell’esercito per tranquillizzare gli animi, ma è più che altro propaganda in quanto alcune squadre militari sono in azione dall’inizio di febbraio 2024 come abbiamo scritto . Il contributo dell’esercito è utile ma non è certo risolutivo, i militari non sono istruiti per individuare e abbattere i cinghiali . Anche le aziende agricole dovrebbero rafforzare le barriere fisiche eventualmente già presenti all’interno delle zone infette.

Le autorità e la peste suina

Poco più di due settimane fa Il Fatto Alimentare ha segnato l’arrivo della peste suina alle porte di Langhirano, località dove risiedono gli stabilimenti di stagionatura del Prosciutto di Parma. La cosa sconvolgente è che fra gli operatori del settore c’è stato un sussulto, quasi si trattasse di una problema sconosciuto. In effetti il Consorzio del Prosciutto di Parma era alle prese c0n la Festa della Green Economy e Coldiretti celebrava il Vinitaly e non potevano certo preoccuparsi dei cinghiali che morivano nei boschi e del virus si avvicinava nella Food Valley italiana culla del prosciutto e dei salumi.

Dopo il nostro articolo il clima festaiolo è cessato improvvisamente e il Consorzio del Prosciutto di Parma, come pure Coldiretti dopo due anni di silenzio quasi assoluto, hanno diramano comunicati improbabili per cercare di tranquillizzare gli animi di allevatori e operatori preoccupati per la situazione disastrosa. Anche il ministro Francesco Lollobrigida si è accorto della peste suina ed è sceso in campo. Tutte le dichiarazioni cercano di nascondere al grande pubblico la realtà di una situazione molto critica volutamente ignorata per oltre due anni che non lascia sperare nulla di buono.

Rallentare la diffusione

Sperando che le iniziative delle Asl e di alcuni operatori riescano a rallentare la diffusione della peste suina anche le persone possono svolgere un ruolo importante. La malattia infatti rimane nell’ambiente per mesi e i turisti o i villeggianti quando fanno passeggiate o picnic nei bosch , possono trasportare i virus da un luogo all’altro e diventare loro stessi diffusori. Per questo motivo alla fine dell’escursione è importante mettere scarpe e vestiti in un sacchetto, lavarli e disinfettarli. Questi accorgimenti sono obbligatori per gli escursionisti della zona II del Nord-Italia. Il perimetro di questa ampia zona inizia a Savona, prosegue fino a Sestri Levante, poi sale fino a Parma, arriva Lodi e continua verso Abbiategrasso (che dista una manciata di chilometri da Milano), sfiora Asti in Piemonte per poi scendere fino a Savona.

Regole per escursioni e picnic

Poi escursionisti devono: camminare solo lungo i sentieri inclusi nella rete regionale o segnalati. I cani vanno tenuti al guinzaglio ed è tassativamente vietato lasciarli liberi al di fuori delle aree naturali protette. È vietato uscire dal tracciato dei sentieri, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per attività sportive (piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d’acqua per pesca sportiva o balneazione, aree picnic segnalate…).

Per le attività di balneazione in fiumi e laghi i comuni devono individuare aree di parcheggio e percorsi, assicurando la presenza di cartellonistica per la localizzazione di contenitori per i rifiuti e assicurare la presenza di disinfettanti.

È vietato campeggiare o bivaccare. Gli automezzi privati devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree dedicate (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio. I gruppi e le comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore, devono avere un numero massimo di 20 persone.

Disinfettanti contro la peste suina

Alla fine dell’escursione è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le scarpe in un robusto sacchetto di plastica per evitare qualsiasi contaminazione e provvedere alla pulizia e disinfezione delle ruote dei mezzi utilizzati con prodotti idonei messi a disposizione del Comune nelle apposite aree.

A casa bisogna spazzolare e lavare le calzature utilizzate con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e usare disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA oltre al lavaggio degli indumenti utilizzati.

