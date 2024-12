È passato più di un anno e mezzo dalla fine ufficiale della pandemia, dichiarata nella primavera del 2023. Eppure gli americani, che hanno aumentato in misura significativa il consumo di alcol in quel periodo, non hanno ancora invertito la rotta, continuando a bere alcolici in misura superiore rispetto a quanto non facessero prima del 2020. I medici e le autorità sanitarie dovrebbero saperlo, per cercare di aiutare i concittadini a tornare alle abitudini precedenti e, se possibile, a diminuire l’assunzione di alcolici, dal momento che l’alcol, in qualunque quantità, è dannoso per la salute. Questo il messaggio contenuto in un grande studio pubblicato sugli Annals of Internal Medicine dai ricercatori della Keck School of Medicine e dell’USC Institute for Addiction Science dell’Università della California del Sud di Los Angeles.

Lo studio sui drink quotidiani

Per capire se la situazione fosse o meno migliorata rispetto al periodo prepandemico, gli autori hanno attinto ai dati di un grande sondaggio di popolazione, il National Health Interview Survey (NHIS), relativo agli anni 2018, 2020 e 2022, al quale avevano preso parte, rispettivamente, 25.000, 30.000 e 27.000 persone circa, tutte con più di 18 anni e appartenenti a tutte le etnie tranne quella dei nativi e quelle asiatiche. In base alle risposte, i partecipanti sono stati classificati come forti bevitori (secondo la definizione del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) quando assumevano fino a 15 bicchieri di alcolici a settimana o cinque al giorno se uomini, e otto a settimana o quattro al giorno se donne.

Confrontando i dati del 2018 con quelli del 2020, ciò che è emerso è stato un incremento del numero di forti bevitori del 20%, e di coloro che consumavano alcol in qualunque quantità del 4%, e che le persone più a rischio erano quelle della fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni. Raffrontando poi i dati del 2018 e del 2020 con quelli del 2022, anno nel quale la pandemia non era ancora conclusa, ma che di fatto ha segnato il ritorno alla normalità, si è visto che la situazione era sostanzialmente immutata rispetto al 2020.

Le cause dell’abuso di alcol

Tra le cause ipotizzate, oltre allo stress associato alla pandemia, c’è l’interruzione dei servizi sanitari, che ha impedito ai medici di aiutare i pazienti a non cercare conforto nell’alcol, e anche la scarsità degli interventi di prevenzione dei mesi successivi, dal momento che le iniziative di salute pubblica sono a state a lungo concentrate – e in parte lo sono ancora – su altri ambiti, considerati più urgenti, per recuperare il tempo perso durante la pandemia.

Ora è indispensabile proseguire con l’osservazione, per capire se l’aumento del consumo di alcolici sia destinato a permanere oppure se, sia pure lentamente, a essere riassorbito dal ritorno alla normalità. È fondamentale farlo – scrivono gli autori – così come è cruciale programmare interventi mirati almeno sui soggetti più a rischio, dal momento che metà dei decessi per patologie epatiche sono provocati dall’eccessivo consumo di alcol e le cirrosi alcoliche sono la prima causa di trapianto nel Paese.

