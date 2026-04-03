Ricorso all’Antitrust contro la pubblicità di acqua Rocchetta con Michelle Hunziker. Segnalati i claim sulla salute, sulla bellezza e sull’effetto “depura”
Il Fatto Alimentare passa di nuovo all’azione. Abbiamo predisposto e inviato un nuovo esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) contro la campagna pubblicitaria dell’acqua minerale Rocchetta. Al centro della nostra contestazione ci sono i claim ingannevoli che da anni caratterizzano questo marchio: l’attribuzione di proprietà quasi miracolose legate alla salute, alla depurazione e alla bellezza, senza alcuna reale evidenza scientifica esclusiva.
Nello spot televisivo in onda, Michelle Hunziker dice: “Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta. Perché è perfetta così. Super leggera e attiva, idrata la mia pelle. Mi depura e mi fa fare tanta plin plin. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere e della mia bellezza voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.”
Proprietà esclusive?
Secondo le normative sulla pubblicità e sul codice del consumo, non è consentito attribuire a un’acqua minerale benefici per la salute senza prove scientifiche rigorose e specifiche autorizzazioni ufficiali. Un’azienda non può spacciare come ‘esclusivi’ del proprio marchio effetti fisiologici (come l’idratazione della pelle o l’effetto diuretico) che sono comuni a tutte le acque minerali. Qualsiasi acqua minerale favorisce la diuresi e l’idratazione, non serve certo acquistare una marca specifica per ottenere questi risultati.
Ma c’è un elemento che va ricordato: per il gruppo Cogedi (proprietario del marchio), violare le regole e pagare le sanzioni è diventata una prassi aziendale, un semplice costo di esercizio calcolato a tavolino. Negli ultimi vent’anni, l’azienda ha accumulato un record assoluto di censure da parte dello IAP e dell’AGCM. Con l’ultima ingiunzione si è arrivati a ben otto provvedimenti di condanna, superando per frequenza persino ‘celebrità’ delle televendite truffaldine come Wanna Marchi. Ma a quanto pare, all’azienda non importa nulla. Perché? La risposta sta purtroppo nei numeri.
Multe irrisorie
Le multe comminate dall’Antitrust (intorno ai 100-130mila euro) per un colosso delle acque minerali sono poco più che noccioline. Basti pensare che un singolo spot televisivo di 30 secondi, a seconda del canale e della fascia oraria, può costare da 25 e i 100mila euro. È evidente che una sanzione di questo importo viene semplicemente derubricata a ‘spesa extra’ di marketing. Finché conviene pagare una sanzione pur di continuare a diffondere un messaggio scorretto e suggestivo che spinge milioni di persone all’acquisto, l’inganno continuerà.
Nell’esposto chiediamo all’Antitrust e allo IAP di non limitarsi alla censura e alle sanzioni che si sono dimostrate inefficaci come deterrente. Chiediamo interventi più severi: sanzioni parametrate al budget pubblicitario investito e l’obbligo di ‘annunci correttivi’, in cui l’azienda informa i consumatori che bere acqua Rocchetta non conferisce alcun superpotere rispetto ad altre minerali.
© Riproduzione riservata Foto: spot Rocchetta
giornalista redazione Il Fatto Alimentare
Lungi da me difendere questi colossi dell’acqua in bottiglia (bevo acqua di rubinetto da decenni), ma nella pubblicità in oggetto non viene mai detto che la linea, la pipì, ecc dipendono strettamente o esclusivamente dall’acqua di quel marchio. Dice semplicemente che idrata la pelle, depura e fa fare pipì, come qualunque acqua, ma non dice “a differenza di” o “lo fa solo lei”.
Chiaramente l’intento implicito è quello, ma crederci sta nell’ingenuità dello spettatore…
Un po’ come credere alle promesse dei politici, solo che almeno in quel caso le cose le dicono esplicitamente (e poi se le rimangiano senza vergogna)
Hai perfettamente ragione. Io pure bevo acqua del sindaco, ma quel che è giusto è giusto.
Era ora che qualcuno smascherasse Rocchetta! Grazie
Creare un marca è una cosa importante.
La maggior parte dei consumatori compra un prodotto,non per la sua qualità, ma per quante volte compare in televisione o nei giornali. Questo fa aumentare il valore di un prodotto
In effetti il limite del lecito pubblicitario sembra essere oltrepassato da questo spot. “Rocchetta invece sarà sempre Furbetta…”.
Anche la Hunziker che si presta a simili messaggi andrebbe sanzionata
Bisogna essere più severi con chi si fa beffe dei consumatori! Io quando vedo certe pubblicità mi viene un nervoso….
Le cifre di certe multe sono ridicole per i colossi delľindustria, che possono permettersi di pagare senza che la cosa gli causi il benchè minimo disagio.
Dopo una prima sanzione, io proporrei ľoscuramento la pubblità
Rocchetta, acqua Essenziale…siamo lì, basterebbe che gli spettatori fossero un pochino più svegli e più istruiti, tutte le acque idratano e fanno fare pipì, tutte le acque bevute al mattino aiutano ad andare di corpo…
Ok, sono pubblicità che vogliono ingannare ma ci riescono solo perché gli spettatori sono troppo ignoranti.
Non è proprio così. L’acqua Essenziale ha delle caratteristiche molto precise, essendo ricchissima di stai minerali ha un effetto sul tratto digestivo e non va certo bevuta a tavola
Direi che l’ acqua depura e idrata è come dire che il sole scalda…io non ci vedo nulla di male a ricordare ai consumatori di bere. Può darsi sia più leggera di altre acque, quindi migliore per i reni… perché no. La gente non sa più ascoltare, il problema vero è quello ma soprattutto non sa più pensare con la propria testa.
Non è vero che le acque leggere siano migliori per i reni. Poi la legge vieta di pubblicizzare caratteristiche comuni agli altri prodotti simili