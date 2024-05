Il 10 maggio 2010 “Il Fatto Alimentare” fa la sua apparizione nel mondo del web e comincia un percorso che in poco tempo conquista un pubblico curioso, attento e desideroso di trasparenza sul mondo che ruota intorno al cibo e all’alimentazione. Quando il progetto era ancora in gestazione, il desiderio era di trasferire nel sito la nostra esperienza, per questo abbiamo selezionato gli argomenti più interessanti coinvolgendo un team di esperti. La professionalità, unita alla passione e all’indipendenza, sono stati gli elementi che in questi 14 anni ci hanno permesso di crescere. Decidere di fare un giornalismo di qualità, raccontando le notizie senza filtri, mantenendo una linea di stampa indipendente non è facile. Ma farlo è una sfida che ha funzionato anche attraverso l’interazione con i lettori che ci stimolano con suggerimenti e spunti.

Sicurezza alimentare, ambiente, etichette, nutrizione, consumi, analisi dei prodotti e pubblicità ingannevole sono le nostre tematiche di punta oltre alle news sull’attualità di altri Paesi europei e non solo. Una delle sezioni cui poniamo maggiore attenzione, poiché interessa la salute di tutti noi, è quella dei “Richiami e Ritiri”. Dopo la pubblicazione del richiamo, viene inviato l’alert agli iscritti che gratuitamente ricevono la notizia sul canale Telegram o via mail.

In questi anni abbiamo portato avanti campagne importanti.

Nel 2012 parte la campagna: “Un e-book in regalo ai donatori”; nel 2013, invitando i nostri lettori a votare, abbiamo lanciato l’iniziativa “La Hit Parade degli spot ingannevoli”.

Nel 2013 scoppia lo scandalo Horsegate: si scopre che in tutta Europa viene venduta carne di bovino e suino con carne di cavallo non dichiarata in etichetta, proveniente da animali non destinati al circuito alimentare.

Nel 2014, mentre inauguriamo il periodo delle petizioni con la campagna “Stop olio di palma” lanciata su Change.org insieme a Great Italian Food Trade, il sito web raggiunge 1 milione di click al mese.

Nel 2015 la petizione contro l’invasione dell’olio di palma supera le 110 mila firme. Il 6 maggio 2016 l’appello contro l’olio tropicale raccoglie 174.857 sostenitori.

Il 2016 vede protagonista la petizione “Stop palma nei biberon” e nel 2019 c’è il lancio della campagna “Etichetta a semaforo Nutri-Score” in cui chiediamo all’Europa che questa etichetta sia inserita su tutti i prodotti.

Nel 2018 il sito lancia Prosciuttopoli una denuncia contro l’utilizzo di maiali di razze non conformi destinati in modo fraudolento agli stabilimenti di stagionatura del prosciutto di Parma e San Daniele. L’inchiesta porterà alla modifica dello statuto delle Dop e alla sostituzione degli organi di controllo.

Fiore all’occhiello della testata è stata sicuramente la petizione “Stop olio di Palma” che ha avuto come esito la sostituzione dell’olio di palma con altri tipi di grassi dalla stragrande maggioranza dei prodotti delle imprese del settore alimentare. Si tratta dell’unico caso italiano in cui le aziende hanno ceduto alle pressioni di una campagna portata avanti da un sito di giornalisti indipendenti, Il Fatto Alimentare e GIFT una testata online diretta da un avvocato esperto di diritto alimentare, Dario Dongo.

In redazione il brainstorming è alla base del lavoro ed è concentrato non solo sulle notizie, ma anche sulla ricerca di nuove strategie di comunicazione a cui segue sempre una attenta verifica delle fonti.

Oggi vogliamo dire un grazie speciale ai donatori che ci hanno supportato in questi anni; ai lettori del sito web e ai follower dei social, che aiutano a far crescere il nostro progetto. Il Fatto Alimentare è sempre stato gratuito e permette l’accesso a tutti i lettori senza alcuna forma di abbonamento. La fruizione dei contenuti così come l’iscrizione alla Newsletter e il servizio di Alert sono gratuiti, così come la possibilità di commentare gli articoli. Non può mancare un grazie agli inserzionisti che ci sostengono e che accettano di non intervenire nella nostra linea editoriale, rispettando la nostra indipendenza.

Possiamo dire con grande orgoglio di non ospitare banner pubblicitari di brand di catene di fast food, di marchi di acqua minerale, merendine e snack, bibite zuccherate, prodotti dimagranti e regimi dietetici e in generale di pubblicità spazzatura che è presente sulla stragrande maggioranza dei siti giornalistici e dei quotidiani online nazionali.

Oggi Il Fatto Alimentare registra 1,4 milioni di visualizzazioni al mese, quasi 190 mila follower su Facebook, circa 6.000 su Instagram, e 20.000 persone iscritte al servizio Alert. Risultati conseguiti grazie alla sinergia tra il valore dei contenuti e l’indipendenza editoriale, che ci ha portato a distinguerci dalle altre realtà.

Numeri che possono ancora crescere perché il nostro obiettivo è far sì che la corretta informazione arrivi a tutti. In un mondo dove innovazione, crisi climatica, novel food sono tematiche in continua evoluzione e costante sviluppo, noi ci siamo.

