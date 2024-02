Il vino pregiato Chardonnay, rosé, pinot grigio e pinot nero si veste di metallo. Sono questi quattro, per il momento, i vini lanciati dal produttore californiano Bogle Family Wine Collection, nella linea denominata Element[AL], in cui la “Al” tra parentesi quadre richiama il simbolo chimico dell’alluminio. Una scommessa raccontata dal sito Food Navigator, frutto di studi durati tre anni, finalizzati a creare un nuovo packaging. L’idea era infatti arrivare a bottiglie più sostenibili rispetto a quelle in vetro, e capaci di attirare – nelle intenzioni dell’azienda – una clientela giovane, sensibile all’impatto ambientale di ciò che compra, e tentata dall’aspetto accattivante, oltre che da alcuni vantaggi come la notevole diminuzione di peso.

Le caratteristiche delle bottiglie di alluminio

Si voleva creare qualcosa di realmente innovativo, e non una copia delle bottiglie classiche. Per questo, le nuove sono un po’ più corte e più snelle di quelle in vetro, e soprattutto sono molto più leggere: pesano 90 grammi, contro i 500 medi di una bottiglia in vetro da 750 ml. Ciò consente un trasporto più agevole dal negozio a casa, e anche la possibilità si stiparne di più, quando lo spazio è limitato. Inoltre, hanno un tappo che si svita, e un’etichettatura che è tutt’uno con la bottiglia, essendo stampata (a colori su fondo bianco) a 360° su di essa.

Dal punto di vista dell’effetto dell’alluminio sul vino, per ora non ci sono dati sul lungo periodo, ma sul breve non sembrano esserci variazioni significative rispetto al vetro: test in cieco su volontari hanno mostrato che non si percepisce alcuna differenza. Inoltre, i quattro vini sono pensati per un consumo immediato, cioè entro un anno dall’imbottigliamento, una modalità di consumo che è anche, di gran lunga, quella più diffusa. In seguito si valuterà se queste bottiglie possono andare bene anche per vini che devono essere conservati.

Le difficoltà e i vantaggi

Non è stato facile modificare l’imbottigliamento, e lo stesso vale per gli imballaggi e le spedizioni, diverse rispetto a quelle abituali. Tuttavia, una volta risolte le questioni tecniche, i vantaggi sono apparsi evidenti: in un camion di medie dimensioni, è possibile stivare il 43% di bottiglie in più, con un peso che è inferiore del 3% rispetto a quando lo stesso volume è occupato da (meno) bottiglie in vetro. Lo stesso accade se il vino è spedito via nave.

Un altro indubbio beneficio riguarda il riciclo della materia prima, che avviene consumando solo il 5% dell’energia impiegata per produrre la bottiglia la prima volta. Quest’ultimo è un aspetto molto importante, perché il vetro, a sua volta riciclabile all’infinito, è tuttavia un materiale altamente energivoro, sia durante la prima sintesi che durante quelle legate al successivo il riutilizzo. Secondo alcune stime è la prima fonte di emissioni associate alla filiera, ed è responsabile dei due terzi delle stesse. Per questo, a parità di possibilità di riciclo, una bottiglia in alluminio potrebbe avere un impatto ambientale decisamente migliore rispetto a una di vetro. Inoltre, in moltissimi i paesi esistono già sistemi di raccolta e riciclo dell’alluminio, e non sarebbe quindi necessario creare nuove filiere.

Il gradimento del vino dai clienti

Il lancio sul mercato è appena stato annunciato e avviato, quindi non esistono dati su consumatori reali. Tuttavia, i focus group condotti dall’azienda a Chicago e Los Angeles hanno fornito alcune indicazioni interessanti. Inizialmente c’è infatti una certa diffidenza, quando si propone vino in bottiglie di alluminio in via teorica. Ma quando si mostrano quelle reali, e si spiegano i vantaggi principali, si nota subito una grande apertura e curiosità, soprattutto tra i giovani.

La speranza è quindi che lo stesso accada una volta che l’azienda (una delle più grandi della California, con duemila acri di terreno e 2,7 milioni di casse di vino prodotte ogni anno) avrà lanciato i suoi nuovi vini. Da anni, del resto, è in atto una lenta ma costante crescita del vino in lattina, sempre di alluminio. Secondo alcune stime, nel 2028 questo mercato, che per il momento è molto piccolo, potrebbe valere 371 milioni di dollari a livello globale, con una crescita del 13% rispetto al 2021.

Oggi il costo è un po’ più alto rispetto al vetro, attorno ai 17 dollari a bottiglia per i quattro vini, ma si tratta, come sempre, di una questione di scala.

Il lancio sia a livello nazionale statunitense che internazionale dovrebbe essere completato entro il 2024.

