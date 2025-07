L’alcol fa male, lo sappiamo. Inoltre, se ci mettiamo alla guida dopo aver bevuto un un paio di bicchieri, rischiamo pesanti sanzioni. Il vino, però, è anche una componente abituale della socialità: per molte persone è difficile pensare a una cena tra amici senza un accompagnamento alcolico. Una soluzione può essere il vino privo di alcol, definito ‘dealcolato’ o ‘dealcolizzato’.

Esiste da alcuni anni, anche se in Italia è difficile da trovare, e raccoglie un interesse crescente, sia da parte dei consumatori che dei produttori. È vino dal quale è stata eliminata la frazione alcolica, riducendola a valori molto bassi, o addirittura a zero. Si parla anche di ‘NoLo’ dall’inglese no-alcohol (vini privi di alcol) e low-alcohol (a basso contenuto). Il risultato è un prodotto diverso da quello di partenza, per quanto riguarda sapore, aroma e ‘corpo’, che può essere bevuto anche dagli astemi, da chi deve guidare un veicolo e non vuole correre rischi, o semplicemente da chi vuole ridurre l’assunzione di alcol etilico, sostanza dannosa per la salute e cancerogena.

Perché è così difficile trovare vini dealcolati? Ne abbiamo parlato con Alessandra Biondi Bartolini, direttrice scientifica di Millevigne.

“L’offerta di vini dealcolati è molto ridotta per diversi motivi. – Spiega Biondi Bartolini – Il principale è la lentezza con cui la normativa italiana si è adeguata alle direttive europee. La produzione di vini dealcolati è normata a livello europeo da un regolamento del 2021 (Reg 2117/2021) e i primi a cimentarsi in questa produzione sono stati i tedeschi e gli spagnoli, seguiti dai francesi che, tra l’altro, producono vini dealcolati di fascia alta. Nel nostro Paese, fino allo scorso mese di dicembre, la legge stabiliva che si potesse chiamare vino solamente un prodotto ottenuto dalla fermentazione dell’uva e che avesse una gradazione minima di almeno il 9% in alcol. Il Decreto Ministeriale DM 672816 del Ministero delle Politiche Agricole datato 20 dicembre 2024 ha modificato questo punto, aprendo la strada alla produzione di vino dealcolato. Produzione che non ha ancora preso il via a causa di ulteriori cavilli tecnici normativi.”

Fatta eccezione per pochi punti vendita, questi vini sono assenti dai supermercati e si trovano quasi solo online; la principale piattaforma specializzata, in Italia, è Myalcolzero. Abbiamo chiesto al fondatore, Luca Sonn, come vanno gli affari e quali sono le prospettive.

“C’è sicuramente interesse e curiosità da parte dei consumatori – afferma Sonn – ma è ancora una nicchia molto piccola nel mercato del vino. La piattaforma è attiva dal 2019 e ogni anno abbiamo visto una crescita del 30% circa. I vini che vendiamo sono prodotti in Italia, dall’azienda Princess S.r.l., il cui titolare è mio cognato, che ha iniziato a produrre vini dealcolati nel 2012.”

Quindi, nel nostro Paese, qualcuno produce da oltre 10 anni queste ‘bevande’ che solo da pochi mesi possiamo chiamare ‘vino’.

“Non credo che la denominazione sia così importante – dice Sonn – chiamarli ‘vini’ o ‘bevande ottenute dai vini’ non cambia molto, perché il prodotto dealcolato è effettivamente diverso dal vino classico, e il pubblico cui si rivolge non è quello degli appassionati di vini. I nostri prodotti sono destinati per il 70% al mercato estero, mentre solo tre bottiglie su 10 rimangono in Italia. Le persone più interessate sono prevalentemente giovani e ‘salutiste’. D’altra parte il mercato tradizionale del vino nel nostro Paese è in crisi da diversi anni e uno dei motivi potrebbe essere proprio la maggior attenzione che molti rivolgono al tema della salute. Penso quindi che sia una tendenza destinata a consolidarsi, con sempre più persone che assaggiano i vini dealcolati e poi non li abbandonano. Noi abbiamo clienti che rinnovano regolarmente gli acquisti, anche grazie alla possibilità di fare un abbonamento.”

L’impressione è che esista una notevole ‘inerzia’ da parte del mondo del vino e che questa lentezza sia dovuta a un tentativo di conservare la tradizione.

“Per una certa parte dei produttori è certamente così – conferma Biondi Bartolini – l’idea di conservare la tradizione è molto diffusa e il ritardo nell’adeguamento normativo è stato in parte legato a pressioni politiche. Le aziende maggiori mostrano interesse per un settore che sembra destinato a una notevole crescita, ma al momento manifestano grande cautela, anche perché i vini dealcolati hanno un costo maggiore e investire negli impianti di produzione rappresenta un rischio non indifferente.”

Oltre ai ‘freni’ burocratici, esistono difficoltà di natura tecnica?

“Certamente produrre vini privi di alcol è una sfida complessa. – Dice l’esperta – perché la mancanza della componente alcolica determina una sorta di ‘vuoto’ che rende questi vini molto diversi da quelli classici. I produttori devono quindi trovare la strada per produrre vini apprezzabili, nonostante siano privi di alcol.”

“Le caratteristiche del vino di partenza sono molto importanti, – conferma Sonn – questo deve infatti essere di struttura e aromatico per mantenere caratteristiche apprezzabili anche dopo la dealcolazione. L’alcol può essere rimosso con diverse tecnologie, ma tutte hanno un impatto più o meno drastico sulla componente aromatica. Con gli spumanti si ottengono per ora i risultati migliori, perché le bollicine vivacizzano il vino e ne aumentano la gradevolezza.”

“Esiste anche un problema legato alla conservazione – fa notare Biondi Bartolini – perché l’alcol etilico esercita un effetto antimicrobico e il vino dealcolato ha una conservabilità più breve, quindi sull’etichetta deve riportare una data di scadenza. Per evitare una rapida degradazione, questi prodotti possono essere microfiltrati, sottoposti a rapide pastorizzazioni oppure trattati con i conservanti già autorizzati anche per i vini, in quanto sicuri nelle condizioni di utilizzo, come per esempio i solfiti o il dimetildicarbonato (DMCD, E242).”

“I nostri vini sono pastorizzati, ma non utilizziamo il conservante DMCD, – precisa Sonn – perché questo rilascia piccole quantità di metanolo, e preferiamo evitare questo rischio. La durata di questi vini non è paragonabile con quella dei vini ‘alcolici’: noi indichiamo 24 mesi dalla data di produzione.”

Se i vini dealcolati non sono facili da trovare, si stanno diffondendo bevande di vario tipo preparate a partire da vino dealcolato.

“Se non parliamo di ‘vino’, ma di bevande che vedono questi vini come ingredienti, la norma è più permissiva. – Precisa Biondi Bartolini – Queste infatti possono essere addizionate con aromi, zucchero, tè o succhi di frutta. È sempre importante quindi leggere le etichette per sapere che cosa stiamo bevendo.”

Ricordiamo che l’obbligo di riportare caratteristiche nutrizionali e ingredienti in etichetta è in vigore, per i vini, solo da dicembre 2023. In pratica, le prime bottiglie adeguate alla norma sono arrivate da poco sugli scaffali, e di solito buona parte delle informazioni è accessibili tramite la scansione di un QR code.

