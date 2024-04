Soda caustica e acqua ossigenata per correggere il latte inacidito. È questa l’accusa che ha portato al sequestro di 200 tonnellate tra latte e prodotti lattiero-caseari sospettati di adulterazione. Come riferisce il quotidiano Il Resto del Carlino, l’operazione dei Carabinieri dei Nas di Ancona e dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’Agricoltura, insieme ad Arpam e AST locale, ha coinvolto il caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro (Pesaro-Urbino), azienda controllata del Gruppo Trevalli Cooperlat.

Le indagini sulla presunta adulterazione

L’indagine, secondo quanto riferito in una nota ufficiale, riguarderebbe l’impiego di sostanze adulteranti (soda caustica e acqua ossigenata), per mascherare il cattivo stato di conservazione del latte, giunto già inacidito in azienda. Lo scorso 22 aprile ha avuto luogo la perquisizione in azienda, disposta dalla Procura di Pesaro. L’operazione ha portato al sequestro di celle frigo, vani di conservazione, bancali con prodotti scaduti e circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari, insieme a circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 800mila euro.

“I controlli – si legge nella nota – sono scattati a seguito delle indagini dirette dalla Procura di Pesaro a carico di 10 persone e tre società, al fine di bloccare un complesso fenomeno di adulterazione e sofisticazione che serviva a coprire e correggere il cattivo stato di conservazione di prodotti destinati alla grande distribuzione.” Un’ex-dipendente dell’azienda ha rivelato ai Nas le presunte sofisticazioni in seguito a quanto emerso nel corso di una causa lavorativa intentata insieme ad altri ex-colleghi.

La denuncia dei dipendenti di TreValli

Secondo quanto riferito dalla donna, il latte ricevuto dalla Germania era sempre di ottima qualità e non aveva bisogno di trattamenti. Tuttavia, gli allevamenti locali avrebbero consegnato latte già inacidito, perché munto due giorni prima e conservato in maniera sbagliata. “E allora, veniva portata la soda caustica che arrivava in scaglie, sciolte con l’acqua calda e poi, attraverso dei procedimenti, messe nel circolo della produzione dei prodotti”, ha spiegato a Il Resto del Carlino l’ex-dipendente. La donna ha lavorato per 22 anni nel caseificio del Gruppo TreValli senza che l’azienda l’assumesse stabilmente

Oltre all’indagine per la presunta sofisticazione, l’azienda quindi deve difendersi anche da una causa lavorativa per mobbing intentata da un gruppo di ex-dipendenti. I lavoratori, in particolare, accusano i dirigenti dell’azienda di aver fatto pressione sui dipendenti contrari alle presunte pratiche di adulterazione, fino al termine del rapporto di lavoro. Per il momento il caseificio del Gruppo TreValli non commenta le indagini “In questo momento, – ha affermato il direttore di Fattorie Marchigiane Giampaolo Lizzi – posso solo dire che siamo a disposizione”.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1