Con quali benefici e con quali costi siamo passati dalla fame all’abbondanza? Come sarà il cibo di domani e quale ruolo avrà l’agricoltura, compresa quella extraterrestre? Le sfide alimentari affrontate dall’umanità nel corso dei secoli saranno al centro dell’evento teatrale di divulgazione scientifica “Tra la terra e il cielo: dialogo sul cibo, da Pinocchio a Masterchef” che si terrà venerdì 28 febbraio 2025 alle 15.00 nell’aula magna dell’edificio Agorà, presso l’Università Bicocca di Milano.

Il cibo, tra fame e abbondanza

Organizzato da Laura Prosperi, direttrice di Best4Food, il centro multidisciplinare dedicato alla ricerca e innovazione sul tema dell’alimentazione, l’evento mette in connessione teatro e cibo per dialogare su due dei grandi temi dell’attualità che, seppur al centro di un grande dibattito e protagonisti antitetici d’eccezione del terzo millennio, sono ancora irrisolti: fame e abbondanza. Dalla penuria alimentare del passato, simbolicamente rappresentata dai morsi della fame del mondo di Pinocchio, magistralmente delineati dalla penna di Collodi, all’abbondanza moderna, incarnata nei tanti format televisivi di cucina, come Masterchef, in cui la dissonanza tra la declamata sostenibilità e l’ostentata opulenza degna del Paese di Bengodi raccontato da Boccaccio nel Decameron lascia perplessi.

L’evento

E partirà proprio da questi due mondi, in un affascinante viaggio, la performance teatrale che, declinata in un talk veloce di 35 minuti nella formula della comunicazione leggera e divertente, condurrà lo spettatore, con argomentazioni dense di contenuti, sul percorso dell’umanità attraverso un elemento principe che fa parte della storia dell’uomo da millenni: il grano. Il pubblico verrà guidato in una riflessione sulla storia dell’alimentazione e sul futuro della produzione alimentare, con un focus sul ruolo dell’agricoltura, motore di innovazione da oltre 11 mila anni e una delle più importanti rivoluzioni all’origine della civiltà. Questa pratica millenaria sulla Terra trova una nuova, straordinaria frontiera nello spazio, proiettandosi verso la Luna e oltre, in quella che si definisce come “agricoltura spaziale”.

A presentare e condurre l’evento Antonio Pascale, giornalista, scrittore e consulente del Ministero dell’Agricoltura, e Stefania De Pascale, docente presso il dipartimento di Agraria all’Università di Napoli Federico II ed esperta di agricoltura aerospaziale, nonché autrice del libro Coltivare patate su Marte. La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione e registrazione a questo link. L’evento è aperto anche alle scuole secondarie di secondo grado. I docenti che desiderano coinvolgere le proprie classi dovranno iscriversi compilando il modulo online nel sito ufficiale avendo cura di riempire il campo “Per le scuole, indicare la classe e il numero di studenti”, specificando anche il proprio numero di telefono per essere ricontattati.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1