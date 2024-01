Il tiramisù vegano mangiato da Anna Bellisario, la ventenne milanese che un anno fa morì di shock anafilattico, conteneva mascarpone. Lo rivela, in un comunicato riportato da diversi organi di stampa, la procura Milano, che ha emesso una misura interdittiva temporanea dell’esercizio di attività imprenditoriali nei confronti di Giovanna Anoia e Giuseppe Loiero, i due responsabili dell’azienda produttrice del ‘Tiramisun’, la Glg Srl. Entrambi sono anche indagati per omicidio colposo.

Il caso di shock anafilattico

La vicenda inizia il 26 gennaio 2023, quando Anna Belisario era a cena con il fidanzato in un locale del centro città. Dopo poche cucchiaiate di tiramisù vegano, la ragazza si è sentita male. Dopo 10 giorni di coma al San Raffaele, la giovane è deceduta il 5 febbraio. Le indagini si sono concentrate subito su ‘Tiramisun’, il tiramsù vegano prodotto da Glg Srl. Le prime analisi qualitative hanno infatti accertato la presenza di proteine del latte nel prodotto (leggi qui il nostro resoconto del caso di shock anafilattico). Non era nemmeno menzionata in etichetta la possibile presenza di tracce di latte nel prodotto, visto che nello stabilimento si producevano sia prodotti vegani che convenzionali.

Le indagini sui produttori del tiramisù vegano

Non si tratterebbe, però di una contaminazione accidentale, come si era ipotizzato all’inizio. “La quantità di caseine riscontrata nel prodotto in questione indica che il mascarpone era presente nel preparato come ingrediente e non come ‘semplice’ contaminante”, fa sapere la procura. Inoltre, secondo quanto scrive la gip di Milano, Fiammetta Modica, nell’ordinanza di interdizione l’azienda preparata “i prodotti vegani e non vegani nello stesso ambiente, in contemporanea e sullo stesso tavolo”.

L’attività investigativa, poi, ha rivelato “fin da subito” molte criticità nelle procedure produttive adottate dall’azienda. I problemi più gravi riguardavano la formazione dei dipendenti e la “prevenzione, eliminazione e/o riduzione dei pericoli” nella fase di produzione. Gli atti dell’inchiesta contengono anche diverse intercettazioni che mostrano come la responsabile delle linee produttive, Giovanna Anoia, sottovalutasse la tipologia di consumatori e consumatrici cui il prodotto poteva essere destinato. “Quando tu produci un prodotto così non pensi agli allergici, tu lo stai facendo per i vegani, non per gli allergici”, diceva Anoia in una conversazione intercettata il 23 febbraio 2023.

Altre intercettazioni dimostrano, secondo il Gip, che Giuseppe Loiero avrebbe creato “a posteriori” un dettagliato registro di formazione dei dipendenti. Formazione che invece era inadeguata: un dipendente, ad esempio, aveva seguito solo un corso di carattere generale “quattro ore sulla normativa vigente in tema di igiene degli alimenti”

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1