Negli ultimi mesi, in diversi ristoranti e pizzerie della Sicilia sudorientale – tra Ragusa, Siracusa e parte del Catanese – capita sempre più spesso di trovare sui tavoli l’acqua minerale Tepelene, imbottigliata da Coca-Cola in Albania e servita in bottiglie di plastica. Un fenomeno curioso, se si considera che l’Italia è tra i principali produttori mondiali di acqua minerale, con 150 fonti attive e oltre 200 marchi.

Tepelene è un’acqua naturale che sgorga nella regione montuosa omonima nel sud dell’Albania. È distribuita da alcuni importatori e presente in alcuni supermercati a un prezzo paragonabile a quello di molte acque minerali italiane. Ma come può un prodotto imbottigliato a centinaia di chilometri di distanza essere concorrenziale in un Paese come il nostro che dispone di centinaia di fonti?

Tepelene e Coca-Cola

La risposta sta probabilmente in una combinazione di fattori. I costi di produzione in Albania sono molto più bassi che in Italia. A questo si aggiunge la prossimità geografica del porto di Durazzo alle coste del Sud Italia, con costi di trasporto ridotti. C’è un altro aspetto da non trascurare l’acqua Tepelene è prodotta da Coca‑Cola Bottling Shqipëria, filiale albanese del colosso americano, che può contare su impianti efficienti e una discreta distribuzione. In Italia a quanto risulta non è distribuita da Coca‑Cola direttamente, ma da importatori locali che la propongono a ristoratori e commercianti come alternativa a basso costo alle acque italiane.

Una scelta sostenibile?

L’arrivo di Tepelene nei locali della Sicilia solleva però diverse domande. Non solo dal punto di vista economico – visto che i costi di plastica e imbottigliamento sono simili a quelli italiani – ma anche ambientale. Ha senso importare acqua in bottiglie di plastica da un altro paese quando l’acqua italiana scorre a pochi chilometri di distanza? La domanda è legittima ma va ricordato che in Sicilia nei ristoranti si pasteggia spesso con acqua minerale San Pellegrino, Levissima o San Benedetto e altre bottiglie di marchi famosi provenienti da località che distasano oltre 1500 km di distanza.

Una possibile risposta è che la leva del prezzo resta determinante: se un ristoratore riesce ad acquistare Tepelene a un costo più basso rispetto a certi marchi e presentarla come l’acqua minerale che sgorga dal sorgenti in alta quota delle montagne albanesi può aumentare i propri margini o mantenere il prezzo invariato.

In un periodo storico in cui si discute di filiera corta, riduzione dell’impatto ambientale e valorizzazione delle risorse locali, forse sarebbe il caso di interrogarsi su queste scelte poco compatibili con la sostenibilità. Ma c’è un altro problema forse più importante, chiedersi perché al ristorante non viene servita a tavola acqua del rubinetto come accade a Parigi e New York e in decine di capitali europee. C’è da chiedersi come mai gli italiani siano i primi bevitori di acqua in bottiglia al mondo (con oltre 200 litri pro capite l’anno) pur avendo il maggior numero di sorgenti idriche in Europa. Riflettendo su queste stranezze del mercato non c’è da meravigliarsi se Coca-Cola importa e vende agli italiani oltre alla sua bibita anche acqua minerale albanese.

© Riproduzione riservata. Foto: Coca‑Cola Bottling Shqipëria