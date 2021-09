Supermercati: nell’indagine prezzi di Altroconsumo Famila merita il primo posto. Per i discount Eurospin e Aldi

Altroconsumo ha pubblicato l’inchiesta annuale sui prezzi dei supermercati dando così la possibilità ai consumatori di individuare le insegne più convenienti e i punti vendita più economici nelle diverse città. Per redigere la classifica sono stati presi in considerazione i listini di 125 categorie merceologiche che comprendono oltre ai prodotti alimentari, quelli per la casa, per la cura della persona e il cibo per animali. L’indagine è stata fatta in 1.148 punti vendita, dislocati in 70 città. Considerando che per riempire il carrello gli italiani secondo l’Istat spendono una media di 6.853 € all’anno, fare attenzione a dove si fanno i propri acquisti e quali prodotti si comprano diventa importante.

La città con la maggiore possibilità di risparmio è Rovigo, sede del negozio più conveniente d’Italia dove si possono risparmiare fino a 1.720 € all’anno confrontando il punto vendita più economico e l’ultimo classificato. Fra le città in seconda e terza posizione troviamo Reggio Emilia e Modena, dove tra il supermercato più economico e quello più caro si possono risparmiare fino a 1.523 €, poi c’è Ravenna (1.400 € al pari con Brescia). Anche quest’anno il Triveneto si conferma fra le zone della Penisola in cui si trovano i negozi più vantaggiosi, con ben 20 punti vendita nelle prime 30 posizioni. Netta la differenza con molte città del Centro-sud dove il risparmio scegliendo il supermercato più economico è pari al 2% (contro il 20% di Rovigo). Si tratta di Potenza, Pesaro, Pistoia, Sassari, Reggio Calabria, Foggia, tutte località in cui c’è poca concorrenza. Parlando di punti vendita, i più economici d’Italia sono i supermercati Rossetto di Rovigo e Brescia e l’Emisfero di Vicenza. Sul fronte opposto gli store più costosi sono due Sigma, di Bologna e Ravenna, tre Elite e Doc di Roma e un Unes di Pavia, in cui si registra un aumento di prezzo del 33%, rispetto al più conveniente in Italia.

Il carrello preso in considerazione per la spesa in supermercati e ipermercati comprende varie tipologie di prodotti (marche famose, marchi del supermercato e anche marchi meno conosciuti scelti perché sono i più economici sugli scaffali). La prima posizione in classifica con un indice pari a 100 (*), spetta a Famila Superstore seguita a poca distanza da Famila, Conad Superstore, Conad, Coop e Interspar (vedi tabella 1). La cosa importante da rilevare è che la differenza di prezzi tra queste insegne rispetto alla prima in classifica arriva al massimo al 5% , mentre facendo un confronto con l’ultimo posto in classifica attribuito a Esselunga Superstore la differenza lievita al 14%.

Quando il carrello della spesa contiene solo prodotti di marche famose, per assicurarsi il maggior risparmio si può scegliere fra tre insegne a pari merito: Carrefour, Famila Supertore e Spazio Conad. In questo trattandosi solo di prodotti di marca il risparmio tra le catene più convenienti e le altre è abbastanza ridotto. Basta dire che comprare nella catena situata all’ultimo posto della classifica comporta un rincaro complessivo del 5%. L’inchiesta prezzi ha preso in considerazione anche le persone abituate a fare la spesa solo negli hard discount scegliendo i prodotti più economici in assoluto. In questo caso (vedi tabella 2) l’indirizzo più favorevole è quello dei punti vendita Aldi (indice 100), seguiti dall’insegna Eurospin a pari merito con Prix discount (indice 102).

(*) L’indice 100 indica la catena più conveniente. Se l’indice è 105, per esempio, significa che i prezzi sono del 5% più cari rispetto all’insegna più economica.