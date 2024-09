Tutti bocciati. I supermercati italiani vendono in modo consapevole polli che hanno vissuto in allevamenti intensivi dove il benessere animale è un sogno. Nei capannoni dove, a causa del sovraffollamento e dell’aberrante velocità di crescita (per cui i polli arrivano a 2,5 kg in soli 35 giorni), gli animali soffrono e hanno condizioni di vita che si possono definire disastrose. Il 60% circa presenta ustioni sotto le zampe di tipo grave e molto grave, come indicano i dati raccolti dal Ministero della Salute in 200 allevamenti situati in Lombardia ed Emilia Romagna e che commenteremo presto sul nostro sito. Il 90% invece presenta miopatie al petto caratterizzate dalle strisce bianche sul petto ben visibili ad occhio nudo come abbiamo già documentato.

A supporto di questi dati esce oggi il dossier firmato da Essere Animali Supermercati italiani: impegni e trasparenza per i polli che fotografa la situazione in due anni di conversazioni con Aldi, Bennet (Gruppo Végé), Conad, Coop, Esselunga e Gruppo Selex.

Il dossier di Essere Animali

Il risultato è deprimente. Nella pagella conclusiva (vedi tabella sotto) nessuna catena raggiunge la sufficienza in una scala che va da 1 a 10. Il voto massimo sulla questione degli impegni per migliorare il benessere dei polli è ‘4’ quando la media è ‘3’. Anche il voto assegnato relativo alla propensione della catena a esplorare proposte concrete di miglioramento e l’adozione di impegni nelle comunicazione sul benessere animale è ‘3’. In altri termini si può dire che i supermercati se ne fregano del problema dei polli e non hanno intenzioni di cambiare nel breve periodo.

Essere animali riferisce che in Italia Carrefour, Cortilia e Eataly sono impegnati a migliorare le condizioni dei polli. Ma anche su questo fronte non bisogna farsi troppe illusioni. Leggendo bene gli accordi siglati con l’associazione animalista Carrefour, che è la catena più sensibile alla questione, si scopre come venda in buona parte polli a crescita rapida con le criticità sopra esposte, ma si è impegnata a convertire l’offerta proponendo ai consumatori il 15-20% dei polli a lenta crescita entro il dicembre 2026!

I polli da allevamento intensivo

A questo punto è lecito ipotizzare il disinteresse da parte delle catene di supermercati di ascoltare l’appello degli animalisti. Il motivo è semplice, in Italia le catene si affidano per l’approvvigionamento dei polli a tre grandi produttori che detengono il 90% del mercato: Amadori, Aia e Fileni. Questi gruppi non sono interessati a modificare il sistema di allevamento intensivo e avendo quote di mercato rilevanti creano una sorta di oligopolio. I tre gruppi sanno che in assenza di alternative, i supermercati sono ‘obbligati’ a rifornirsi da loro e quindi ad acquistare polli cresciuti con un livello di benessere disastroso. Le tre aziende sono talmente sicure del loro operato che non rilasciano dichiarazioni, e sono loro a porre le condizioni ai supermercati, e non viceversa come avviene di solito.

Le condizioni di vita disastrose sono ben conosciute dai veterinari publici che sovrintendono ai macelli, ma il loro operato si limita a registrare su fogli di carta che nessuno conosce le situazioni critiche.

La responsabilità dei supermercati

Le catene dei supermercati hanno riposto all’associazione animalista dicendo di non essere direttamente responsabili delle condizioni di vita dei polli venduti con il loro marchio. Si tratta di scuse. “I supermercati – precisa Elisa Bianco di Essere Animali – hanno la capacità di elaborare capitolati molto stringenti per i fornitori ma queste regole non valgono per i polli. Grazie alla loro dimensione e ai volumi di vendita le catene sono in grado di indirizzare direttamente il miglioramento delle filiere da cui provengono i prodotti venduti a loro marchio — soprattutto nei casi di grandi catene come Coop ed Esselunga particolarmente attente, agli occhi dei consumatori, a qualità e sostenibilità — contenendo al tempo stesso eventuali aumenti di prezzo grazie a un’economia di scala”.

In questa situazione dove nessuno vuole modificare le condizioni di via di polli solo i consumatori possono fare pressioni sulle catene limitando il consumo di animali a crescita rapida, che vivono in ambienti dove il benessere animale è solo un ricordo.

© Riproduzione riservata Foto: Stefano Belacchi – Essere Animali

