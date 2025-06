Con l’arrivo dell’estate, gli stabilimenti balneari tornano puntuali a esporre cartelli che vietano l’introduzione di cibo dall’esterno e a controllare che i bagnanti non osino portare una borsa frigo da casa. Alcuni lidi arrivano fino al punto di impedire l’accesso a chi ha panini o insalate di riso nello zaino, appellandosi a regolamenti interni o presunte ordinanze comunali. Ma la verità è un’altra: mangiare cibo portato da casa sotto l’ombrellone è un diritto riconosciuto dalla legge e confermato da numerosi esperti.

Come spiegano diverse associazioni dei consumatori e avvocati, secondo l’articolo 822 del Codice civile, tutte le spiagge sono aree demaniali e quindi pubbliche, anche quando vengono affidate in gestione a privati. Le concessioni, quindi, non annullano il diritto di libero accesso alla battigia. Diritto ribadito anche dalla legge finanziaria n. 296/2006, che all’articolo 1, comma 251, recita “è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”

Non esiste quindi una norma nazionale che autorizzi i gestori a vietare il consumo di alimenti portati da casa. Il divieto può essere previsto in alcune aree, come i ristoranti o i bar dello stabilimento, ma non si può estendere all’intero lido. In ogni caso i gestori non hanno alcun diritto di controllare borse, zaini o sacchetti.

Un parere condiviso anche da Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori), secondo cui vietare l’accesso con cibo proprio è illegittimo e una violazione del diritto di libera fruizione del bene pubblico. In caso di discussione, si può chiamare la Capitaneria di porto o la polizia locale per chiedere un accertamento.

Ordinanze comunali e limiti legittimi

Spesso i gestori si appellano a presunte ordinanze comunali che vieterebbero il consumo di cibo dall’esterno. Ma nella maggior parte dei casi si tratta di interpretazioni distorte o di vere e proprie forzature. L’ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2025, ad esempio, autorizza esplicitamente il consumo di alimenti e bevande portati da casa, a condizione che si rispettino il decoro e la pulizia. Anche il regolamento per le spiagge del Comune di Roma vieta ai gestori di impedire il consumo di cibo portato da casa al di fuori delle aree di ristorazione, anzi, specifica proprio che è “vietato apporre nei regolamenti degli stabilimenti balneari il divieto di consumo di alimenti al di fuori delle cabine”.

I gestori, tuttavia, possono porre alcuni limiti, ma solo per ragioni di sicurezza e igiene. Ad esempio, è legittimo vietare l’uso di bottiglie o contenitori in vetro, tavolate rumorose o picnic ingombranti, e grigliate o barbecue sulla spiaggia. Non si può invece impedire a una famiglia di consumare un panino, un’insalata o un frutto sotto l’ombrellone. E soprattutto, non si può obbligare a rifornirsi esclusivamente dal bar dello stabilimento.

I controlli illegittimi degli stabilimenti balneari

I cartelli che vietano l’introduzione di cibo o bevande non hanno valore legale, se non si fondano su norme esplicite. In caso di rifiuto all’accesso o di controlli invasivi da parte del personale dello stabilimento, si può invocare la violazione degli articoli 610 e 635 del codice penale (violenza privata e turbativa del possesso), oltre che la violazione delle norme sul demanio pubblico

Cosa fare se uno stabilimento balneare ti vieta di consumare il cibo portato da fuori:

Documenta il fatto: fotografa eventuali cartelli di divieto, annota luogo e ora dell’accaduto, segnala i nomi dello stabilimento o del gestore.

Non consegnare la borsa: i controlli delle borse sono illegittimi. Solo le forze dell’ordine possono perquisire.

Chiedi l’intervento della Capitaneria di Porto o della polizia municipale, per accertare l’abuso.

Segnala il comportamento al Comune o a un’associazione dei consumatori (come Federconsumatori, Adiconsum, Altroconsumo).

Evita conflitti diretti, ma fai valere i tuoi diritti con fermezza e documentazione alla mano.

