La sostenibilità ambientale è sempre più al centro del dibattito, anche quando si parla di alimentazione. Nel mondo il numero di vegani è sempre molto basso, si stima attorno all’1,1%, anche se è in crescita in diversi paesi. Per esempio in Germania, dove tra il 2016 e il 2020 è raddoppiato (oggi sfiora il 2%), o nel Regno Unito, dove è aumentato di 2,4 volte tra il 2023 e il 2025, arrivando addirittura al 4,7%.

Secondo numerosi studi, la motivazione principale che spinge le persone ad abbandonare le proteine animali è quella legata alla propria salute, perché passare da un’alimentazione cosiddetta occidentale, ricca di ultra processati, a una vegana, significa abbassare il rischio di morte per malattie non trasmissibili del 18-21%.

La sostenibilità della dieta

Ma la seconda forte spinta a cambiare radicalmente abitudini è quella ambientale, perché la consapevolezza degli impatti della carne e in generale delle proteine di origine animale sul consumo di risorse, sul riscaldamento del clima e sulla biodiversità è anch’essa in grande aumento. E ora uno studio effettuato dai ricercatori dell’università di Granada, in Spagna, e pubblicato su Frontiers in Nutrition, aiuta a capire perché se più persone diminuissero – anche senza abbandonare del tutto – le proteine animali, o almeno alcune di esse, il pianeta ringrazierebbe sentitamente.

La metodologia

Per cercare di essere il più possibile aderenti alla realtà, gli autori hanno messo a confronto una dieta mediterranea, considerata il riferimento, e due tipi di diete vegetariane, e infine una dieta vegana.

Hanno progettato quattro menu per un apporto calorico medio di duemila calorie giornaliere con uno schema che prevedeva una prima colazione, uno snack a metà mattina, un pranzo e una cena, assortendo le pietanze in base a quanto previsto dalla Spanish Society for Community Nutrition, dalla Spanish Vegetarian Union, dalla European Food Safety Authority (EFSA), e dalla US National Academy of Medicine. Il menu è stato applicato a un periodo ipotetico di un mese.

Per la dieta mediterranea i ricercatori hanno previsto molta frutta e verdura, cereali integrali, proteine animali provenienti da fonti magre con quantità contenute di pesce, pollo e carni rosse. Anche per le altre diete sono stati pensati menu simili, opportunamente declinati senza carne e derivati. Le due diete vegetariane comprendevano entrambe latticini e uova e in una delle due era incluso anche il consumo di pesce e frutti di mare. Per la dieta vegana invece i ricercatori hanno inserito sostituti della carne a base di proteine vegetali (tofu, seitan, tempeh), bevande vegetali, yogurt di soia, semi e legumi o farine di legumi.

L’apporto nutrizionale delle diete

Per quantificare i nutrienti apportati da ciascuno dei quattro regimi si sono avvalsi di quanto riportato in database pubblici quali lo Spanish BEDCA (Base Española de Datos de Composición de Alimentos) e FoodDate Central of the US Department of Agriculture, verificando in particolare la presenza di macro e micronutrienti quali gli acidi linoleico e linolenico (presenti nell’olio di oliva), 22 vitamine (tra le quali la D e quelle del gruppo B), il selenio, il ferro, il calcio, e confrontando le quantità medie riportate per gli alimenti inclusi con i valori consigliati in due fasce di età: tra i 30 e i 51 anni, e tra i 51 e i 70 anni.

Infine, per associare l’aspetto nutrizionale all’impronta ambientale si sono avvalsi dei numeri contenuti in un altro database pubblico, chiamato AGRIBALYSE 3.1.1, che ospita anche le valutazioni relative alla deplezione dell’ozono o all’eutrofizzazione delle acque, nonché a quella che viene definita ecotossicità, ossia lo sversamento nell’ambiente di sostanze tossiche.

I risultati

Alla fine dei calcoli e delle relative correzioni, è emerso che la situazione più estrema, e cioè il passaggio dalla dieta mediterranea a quella vegana, implica la riduzione del 46% delle emissioni di CO2, del 33% di sfruttamento del suolo e del 7% dell’impiego di acqua, e abbassa le emissioni dirette degli altri inquinanti responsabili del riscaldamento del clima.

Passare dalla dieta mediterranea comporta, in valori assoluti, diminuire i 3,8 kg di CO2 emessi ogni giorno fino a farli diventare 3,2 kg se la dieta diventa pescetariana, a 2,6 kg se diventa ovo-lattiero casearia e a 2,1 kg se il regime è vegano (con un calo, appunto, del 46%).

Un andamento sovrapponibile si vede per il consumo di acqua, che passa dai 10,2 metri cubi al giorno per la dieta onnivora ai 9,5 per quella vegana (con un calo del 7%, meno rilevante ma comunque significativo), così come per il consumo di terreni agricoli: in questo caso il calo è del 33%. In generale, poi, negli indicatori che definiscono in modo più forte l’impatto ambientale, la dieta vegana fa registrare una diminuzione generalmente superiore al 50% rispetto a quella mediterranea, cui si accompagna anche un decremento del 55% dell’incidenza delle patologie tipicamente associate alla dieta.

Infine, dal punto di vista nutrizionale non emergono particolari carenze, perché i quattro regimi appaiono abbastanza bilanciati.

Il messaggio fondamentale

Come sottolineano gli stessi autori, nessuno pensa che tutti diventino presto vegani in nome sella sostenibilità. Tuttavia, i risultati di questa simulazione così realistica fanno capire che ridurre anche solo di poco le proteine di origine animale, e in particolare la carne, avrebbe effetti rilevanti. Lo si capisce dal confronto tra dieta mediterranea e dieta pescetariana: anche se il consumo di acqua non cala molto, le emissioni e gli altri parametri migliorano decisamente. Il passaggio a una dieta vegetariana con pesce o uova e formaggio comporta invece un abbassamento delle emissioni medie di CO2 del 35% e un risparmio di risorse notevole.

Si tratta quindi di effetti da non sottovalutare, soprattutto se applicati su larga scala, e direttamente proporzionali alla quantità di carne o proteine animali presenti o meno. Senza dimenticare che più spazio si concede ai vegetali freschi e si sottrae ai cibi industriali e alla carne, più si guadagna anche in salute.

