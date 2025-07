Jannik Sinner è il numero uno del tennis mondiale, un talento che rende orgogliosa l’Italia sportiva. È un ragazzo simbolo di disciplina, semplicità e determinazione, è l’atleta che molti vorrebbero avere come figlio, come amico, come testimonial. E infatti le aziende se lo contendono. Nel 2024 secondo diverse fonti il giovane ha incassato circa 30 milioni di dollari alle sponsorizzazioni (la metà attribuita a Nike con un contratto decennale), una cifra record per un italiano. A questo sponsor importante si affiancano altri 14 marchi che negli ultimi anni hanno avviato contratti commerciali.

Tra questi, spiccano sette grandi sponsor (Nike, Head, Rolex, Gucci, Alfa Romeo, Intesa Sanpaolo) e altri otto partner, alcuni dei quali legati direttamente o indirettamente al mondo alimentare come De Cecco, Lavazza, Parmigiano Reggiano, Enervit.

Il risultato? Una narrazione pubblicitaria bulimica, in cui ogni aspetto della quotidianità dello sportivo è accompagnato da un prodotto. Se si facesse (per ridere) uno spot della giornata tipo suonerebbe più o meno così.

Dalle prime ore della mattina il giovane Sinner si prepara, proteggendo la pelle con la crema solare Anthelios di La Roche-Posay e indossando scarpe Nike. Durante gli allenamenti maneggia una racchetta Head e fra un set e l’altro si disseta con una bevanda Enervit. A mezzogiorno si concede un piatto di pasta De Cecco con una spolverata di Parmigiano Reggiano e conclude il pranzo con una tazzina di caffè Lavazza. Nel tempo libero esce di casa con una borsa di Gucci, controlla l’ora su un Rolex, naviga online con la linea superveloce di Fastweb e guida un’Alfa Romeo.

Siamo di fronte a una coreografia pubblicitaria, dove l’atleta sembra quasi scomparire dietro il personaggio costruito dalle aziende.

Sinner è, e resta, un fuoriclasse. Ma anche per un fuoriclasse, forse, un po’ di selezione – anche nelle sponsorizzazioni – può fare la differenza. Essere un testimonial onnipresente solleva una domanda: che immagine di consumo si sta costruendo attraverso il volto di Sinner? Siamo di fronte all’uso (o abuso) di un campione, ridotto a etichetta da appiccicare ovunque. Per le aziende alimentari è ovviamente una scelta strategica: associare il proprio marchio a un idolo nazionale garantisce visibilità e fiducia. Ma nel medio periodo questo eccesso di esposizione potrebbe indebolire l’autenticità del messaggio, trasformando Sinner da ambasciatore a semplice attore pubblicitario, inflazionato e intercambiabile.

Il tema è delicato, soprattutto in un contesto dove il marketing alimentare fatica sempre più a distinguere tra endorsement autentico e pura operazione d’immagine. E dove i consumatori iniziano a chiedersi se la faccia sorridente di un campione, da sola, basti davvero a rendere credibile un prodotto.

