Quando si vuole risparmiare al supermercato, la scelta del punto vendita può fare la differenza, soprattutto in una città come Torino, dove la concorrenza tra insegne e quartieri non è sempre uniforme. Nel capoluogo piemontese, una famiglia che mette nel carrello solo prodotti di marca potrebbe risparmiare fino a 893 euro in un anno. È quanto emerge dalla classifica 2025 di Altroconsumo sui supermercati e ipermercati più convenienti.

Mercatò il supermercato al primo posto

Quest’anno sul podio dei più economici troviamo il Mercatò di via Leini 42/A (*), che guida la classifica con l’indice prezzi più basso. Al secondo posto si colloca il Bennet Millecity Center di via Giordano Bruno 142 (114). La graduatoria è stata redatta considerando un carrello riempito esclusivamente con prodotti di marca, escludendo quindi quelli a marchio dell’insegna o a prezzo più basso. Nelle prime posizioni troviamo soprattutto altri tre punti vendita Mercatò, seguiti da Conad Superstore di via Orvieto e da Coop di corso Novara che mantengono prezzi mediamente competitivi (vedi tabella).

Prezzi variabili nella stessa catena

La classifica di Altroconsumo mette in luce una caratteristica interessante: nella stessa catena i prezzi possono cambiare sensibilmente da un quartiere all’altro in funzione della posizione, del livello di concorrenza fra insegne e del quartiere. Per esempio, il Mercatò di via Leini risulta il più conveniente, ma fare la spesa in altri punti vendita della stessa insegna come nel Mercato di via Filadelfia costa il 6% in più.

Carrefour in fondo alla classifica

In coda troviamo soprattutto i Carrefour Market di via Stradella 192/194 dove fare la spesa riempiendo il carrello solo con prodotti di. marca costa il 15 % in più rispetto al primo classificato (Mercatò di via Leini 42/A). Anche Bennet e Pam compaiono nelle ultime posizioni, confermando un divario consistente con i leader. La rilevazione di Altroconsumo conferma un punto cruciale: anche a Torino la stessa spesa può avere un costo molto diverso a seconda del supermercato scelto. Optare per il punto vendita giusto può far risparmiare a una famiglia torinese quasi 900 euro in un anno.

(*) Il gruppo Mercatò è un’insegna di proprietà del Gruppo Dimar S.p.A., un’azienda piemontese che opera nella grande distribuzione organizzata da oltre 40 anni, associato a Selex Gruppo Commerciale è uno dei grandi gruppi italiani della grande distribuzione.

