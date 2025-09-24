A Bari Famila e Ipercoop guidano la classifica dei supermercati più convenienti: ma la differenza tra primo e ultimo è solo del 7%. Scegliere bene il supermercato può fare la differenza anche a Bari. Nel capoluogo pugliese, una famiglia che mette nel carrello solo prodotti di marca può risparmiare fino a 411 euro in un anno scegliendo il punto vendita più conveniente. È quanto emerge dalla classifica 2025 diAltroconsumo sui supermercati e ipermercati più economici. La classifica è stata redatta considerando un carrello della spesa riempito solo con prodotti di marca, escludendo quelli con il marchio dell’insegna e quali con i prezzi più bassi.

In testa Famila e Ipercoop

Quest’anno il primato se lo dividono il Famila Superstore di via Rosario Livatino 46/47 e l’Ipercoop di via Natale Loiacono 20 (quartiere Japigia), entrambi con l’indice prezzi più basso (108). Al terzo posto si colloca lo Spazio Conad di Casamassima (via Noicattaro 2), seguito da altri due Famila Superstore e dall’Ipercoop di Molfetta.

Competizione tra insegne locali e nazionali

La parte alta della classifica è dominata dalle insegne Famila e Ipercoop, molto diffuse sul territorio pugliese, affiancate da Conad. Subito dopo compaiono alcuni punti vendita della catena Dok Supermercati, che si posizionano nella fascia intermedia.

Differenze contenute tra i punti vendita

A differenza di quanto accade in città come Roma o Milano, dove i divari tra primo e ultimo supermercato possono superare il 20%, a Bari le differenze risultano più contenute. L’ultimo in classifica è la Coop di via Napoli 301/305, con un indice di 115: significa che la spesa costa circa il 7 % in più rispetto al Famila e all’Ipercoop più convenienti.

Risparmiare fino a 400 euro l’anno

La fotografia di Bari conferma quindi che anche qui vale la pena confrontare i prezzi, ma il margine di risparmio è più contenuto rispetto ad altre città. Una famiglia può comunque tagliare fino a 411 euro all’anno scegliendo il supermercato giusto.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos