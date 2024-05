L’ultima trovata del Governo per fermare definitivamente il Nutri-Score? Cambiare la Costituzione. Lo ha annunciato il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida durante la Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, che si è tenuta tra il 26 e il 28 aprile a Pescara. Il Ministro ha infatti dichiarato l’intenzione di aggiungere all’articolo 32 della Costituzione italiana il passaggio “La Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della sovranità alimentare e tutela i prodotti simbolo dell’Identità nazionale”.

L’ennesimo attacco italiano al Nutri-Score

La mossa, per quanto estrema, non stupisce. Le istituzioni e le lobby agroalimentari italiane sono da sempre alleate nella guerra contro il Nutri-Score, il sistema di etichettatura a semaforo* nato in Francia, ma ormai adottato da altri sette Paesi in Europa: Belgio, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Svizzera. Tra le molte e fantasiose obiezioni dei detrattori nostrani del Nutri-Score, la principale è quella secondo cui il sistema sarebbe particolarmente dannoso per i prodotti DOP e IGP italiani, penalizzati da bollini rossi e arancioni.

Una tesi che fa breccia nell’opinione pubblica, ma falsa: il Nutri-Score non prende in considerazione l’origine dei prodotti e valuta con gli stessi criteri nutrizionali gli alimenti tipici di tutti i Paesi. Il gorgonzola italiano è penalizzato tanto quanto un roquefort francese. I cibi DOP o IGP, infatti, pur essendo prodotti con ingredienti di qualità e realizzati con metodi tradizionali codificati in un disciplinare, non sono necessariamente salutari. In Italia, però, l’idea che i prodotti nazionali siano intrinsecamente sani è ormai molto radicata nella popolazione, tanto da volerla inserire in Costituzione.

I problemi dell’emendamento

Secondo quanto scrive Euronews, l’emendamento avrebbe già iniziato il suo iter parlamentare alla Camera dei Deputati e presto dovrebbe approdare anche in Senato. Tuttavia, la frase che il Governo vorrebbe inserire in Costituzione desta alcune perplessità. Per esempio, come fa notare in un post su Instagram Antonio Michele Fino, professore associato di Fondamenti del Diritto Europeo, Food Law ed Ecologia Giuridica all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, non è chiaro cosa si intenda con “La Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della sovranità alimentare…” Cosa c’entra l’alimentazione sana con la sovranità alimentare?

La sovranità alimentare, infatti, è “il diritto dei popoli indigeni a conservare i propri ecosistemi e pratiche agricole tradizionali”, spiega Fino. Quello che il Ministro Lollobrigida chiama impropriamente ‘sovranità alimentare’, in realtà, è il ‘sovranismo alimentare’. Ne è la dimostrazione l’ultima parte dell’emendamento, che recita “…e tutela i prodotti simbolo dell’Identità nazionale.” Secondo il Governo, dunque, per garantire un’alimentazione sana agli italiani e alle italiane bisogna tutelare Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Prosciutto di Parma. Questo emendamento, dunque, è contraddittorio: come fa notare anche Fino, in quale modo promuovere il consumo a ogni occasione di salumi, formaggi, ma anche vini, si concilia con la volontà di garantire la sana alimentazione? Tutto ciò, va contro alle raccomandazioni delle nostre stesse Linee guida alimentari…

Contro il Nutri-Score, ma non solo

In realtà, l’unico obiettivo sembra essere quello di ostacolare l’introduzione del Nutri-Score in Italia. Quello che si vuole fare è affermare a livello costituzionale che il cibo italiano è intrinsecamente salutare, per potersi opporre all’adozione di un’etichetta nutrizionale armonizzata in Unione Europea che sia percepita come dannosa per il settore agroalimentare italiano. Come accade appunto con il Nutri-Score, e come è stato per le etichette a semaforo britanniche prima dell’avvento del sistema francese. Ma non è tutto qui. Questo emendamento, in futuro, potrebbe essere sfruttato per ostacolare altre misure di salute pubblica o normative europee in campo alimentare sgradite all’industria del cibo italiano. Nota Il Nutri-Score è un sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco sintetico e interpretativo: sulla base del contenuto di calorie, grassi saturi, zuccheri, sale, proteine, fibre, frutta, verdura e frutta, secca fornisce un giudizio sintetico della qualità nutrizionale che va dalla A verde scuro alla E rossa. © Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Francesco Lollobrigida via X Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora 1